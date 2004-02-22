انتخابات مجلس،رسيدگي دقيق و شفاف بودجه را تحت تاثير قرار مي دهد

عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اگرچه اين لايحه در كميسيون هاي مجلس به دقت بررسي شد و اميد است در صحن علني مجلس نيز اين دقت استمرار داشته باشد اما برگزاري انتخابات مجلس بر ميزان اين دقت و شفافيت بي تاثير نيست.

سيد مصطفي طباطبايي افزود: با توجه به غير واقعي بودن درآمدها و هزينه هاي بودجه پيش بيني مي شود سال 1383 نيز كشور با عدم تحقق درآمدها مواجه شود كه اغلب ناشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و فروش دارايي هاي سرمايه اي دولت و بالا بودن هزينه هاي جاري دولت است.

به گفته وي، با وجود اينكه كاهش هزينه هاي جاري از اهداف اصلي دولت در بودجه ريزي است اما در بودجه سال 1383 همچنان شاهد رشد بيش از 10 درصدي بودجه جاري دولت هستيم.

وي نبود فرهنگ مالياتي در كشور از دلايل اصلي عدم تحقق درآمدهاي مالياتي عنوان كرد و افزود: تا زمانيكه اعتماد عمومي نسبت به تخصيص منابع مالياتي براي پيشبرد اهداف عمومي و اقتصادي ايجاد نشود، فرارهاي مالياتي در اقتصاد از بين نمي رود.

وي افزود: ادامه روند رشد هزينه هاي جاري مانعي براي توزيع عادلانه ثروت هاي ملي محسوب مي شود و اين رفع اين مانع در كوتاه مدت ميسر نبوده و اهتمام كامل دولت را براي هدفمند كرد يارانه ها و صرفه جويي در هزينه هاي جاري را مي طلبد.