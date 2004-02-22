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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۳۴

شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

حضور مردم در انتخابات تبليغات مسموم دشمنان را خنثي كرد

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بيانيه اي تاكيد كردحضور پرشور مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس بار ديگر مكر و حيله و تبليغات مسموم دشمنان را خنثي و رسالت خدمتگزاران و منتخبين ملت و نظام جمهوري اسلامي را سنگين تر نمود.

به گزارش خبرگزاري مهر دراين بيانيه همچنين آمده است اين حضورگسترده حاكي از وفاداري واعتقاد مردم شريف ايران به ارزش هاي والاي اسلام و انقلاب است.

 

 

کد مطلب 60924

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