حضور مردم در انتخابات تبليغات مسموم دشمنان را خنثي كرد

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بيانيه اي تاكيد كردحضور پرشور مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس بار ديگر مكر و حيله و تبليغات مسموم دشمنان را خنثي و رسالت خدمتگزاران و منتخبين ملت و نظام جمهوري اسلامي را سنگين تر نمود.