حضور مردم در انتخابات تبليغات مسموم دشمنان را خنثي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر دراين بيانيه همچنين آمده است اين حضورگسترده حاكي از وفاداري واعتقاد مردم شريف ايران به ارزش هاي والاي اسلام و انقلاب است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بيانيه اي تاكيد كردحضور پرشور مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس بار ديگر مكر و حيله و تبليغات مسموم دشمنان را خنثي و رسالت خدمتگزاران و منتخبين ملت و نظام جمهوري اسلامي را سنگين تر نمود.
به گزارش خبرگزاري مهر دراين بيانيه همچنين آمده است اين حضورگسترده حاكي از وفاداري واعتقاد مردم شريف ايران به ارزش هاي والاي اسلام و انقلاب است.
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