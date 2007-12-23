زمان ثبت نام دوره آموزشی تربیت مشاور حوزه علمیه اصفهان اعلام شد

مدیر داخلی مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ثبت نام دوره آموزشی تربیت مشاوره از 9 دی ماه آغاز شده و تا 19 دی ادامه خواهد داشت. این گروه از علاقمندان پس از موفقیت در آزمون ورودی از فروردین ماه سال آینده فعالیت آموزشی را آغاز خواهند کرد و با گذراندن این دوره به عنوان مشاوره در مدارس علمیه فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام باقری افزود: ظرفیت این دوره بیش از 80 نفر خواهد بود که پس از موفقیت در مرحله آموزشی مقدماتی، نزدیک به 50 نفر در دوره عالی پذیرش خواهند شد. شرکت کنندکان در دوره عالی موظف به ارائه پایان نامه پژوهشی خواهند بود.