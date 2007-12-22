تشکیل و تقویت ستادهای بحران باعث ساماندهی حوادث می شود

به گزارش خبرنگار مهردر رشت ، دلخوش نماینده مردم صومعه سرا عصر روز شنبه در مراسم روز راهداری در رشت ، افزود: بر اساس آمار از سال 70 تاکنون تعداد حوادث در کشور افزایش یافته است و هرساله حداقل دو حادثه در کشور رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد: 10 هزار میلیارد دلاری که سالانه در بخش حمل و توسعه کشور در بخش شهری و برون شهری و بهینه سازی سوخت تا سال 91 اختصاص داده شده نشان از توجه دولت و مجلس به اصلاح و بازسازی خطوط حمل و نقل است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم همچنین در زمینه اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را بر سه پایه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی استوار کرده است.

دلخوش یادآور شد: تا به امروز شرایط مختلفی در کشور وجود داشته که بر اساس آن بیش از 75 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و بقیه در اختیار بخش خصوصی و تعاونی بوده است اما این رویه در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه، سهم تعاون در اقتصاد کشور در ظرف دو برنامه پنج ساله باید 25 درصد ارتقاء یابد،اعلام کرد: در این برنامه بر افزایش هر چه بیشتر سهم تعاون و بخش خصوصی تاکید شده است.