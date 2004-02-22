تاكنون 600 استاندارد در زمينه صنعت خودرو تدوين شده است

معاون تحقيقات فلزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در زمينه صنعت خودرو تا كنون حدود 600 استاندارد تدوين شده و حدود 700 استاندارد ديگر نيز در دست تدوين است.

محمد علي اخوان افزود: در حال حاضرحدود 85 مورد استاندارد بصورت اجباري در زمينه صنعت خودرو اجرا مي شود.

وي افزود: از تعداد 600 استاندارد تدوين شده ، 55 استاندارد در شوراي عالي استاندارد مطرح شده كه51 استاندارد مورد تصويب قرار گرفته كه در مرحله اجرا مي باشد.

به گفته وي، در اين زمينه شركت هاي خودرو سازي موظف شدند تا در مرحله نخست مدارك موجود را براي بررسي ارايه كنند و در مراحل بعدي نمونه برداري ، آزمون و صدور تاييديه تطابق توليد خواهد بود.

اخوان تصريح كرد: تاكنون براي ماشين آلات خط توليد استاندارد ملي تدوين نشده اما كنترل محصول نهايي و كنترل فرآيند پاسخ گوي نيازها خواهد بود.

اخوان در مورد استاندارد موتور سيكلت گفت: در زمينه موتورسيكلت تعداد 30 استاندارد ملي تدوين شده و تعدادي نيز در دست تدوين است كه در حال حاضردر مرحله شناسايي مراكز آزمون هستيم تا در صورت امكان اجراي استاندارد، آنها را بصورت استاندارد اجباري اعلام نماييم.

به گفته وي، تاكنون در صنايع مكانيك، فلز شناسي حدود 620 استاندارد تدوين شده كه 39 مورد آن براي كالاهاي وارداتي اجباري و 48 مورد مربوط به كالاهاي مشمول استاندارد اجباري توليد داخلي مي باشد.

وي افزود: در صنايع برق و الكترونيك حدود 1200 استاندارد ملي تهيه و تدوين شده كه از اين تعداد 60 مورد استانداردهاي اجباري در زمينه توليدات داخلي و 82 مورد استانداردهاي اجباري در زمنيه واردات صورت گرفته است.

اخوان تصريح كرد: در زمينه اندازه شناسي و مقياسها حدود 150 استاندارد تدوين شده كه 19 مورد آن اجباري است و درزمينه مهندسي پزشكي نيز 320 استاندارد ملي وجود دارد كه از اين تعداد 39 مورد آن اجباري است.