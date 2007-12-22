مسئله عابر بانکهای شیراز در ایام نوروز مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا دژبد عصر امروز در اولین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیراز افزود: در ایام نوروز سال 86 اکثر عابر بانکها شیراز به مشتریان که بیشتر آنها گردشگر و مسافر نوروزی بودند پول پرداخت نمی کردند و مسافران نیز دراین ایام با مشکلات جدی مواجه شده بودند از این رو باید نسبت به رفع مسئله پرداخت پول عابربانکها در شیراز تمهیدات لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به رغم همکاری مناسب برخی از ادارات در ایام نوروز در شیراز با مشکل کمبود پارکینگ در مناطق گردشگری مواجه شده بودیم که این امر را نیز باید به عنوان یک مسئله مهم در ستاد تسهیلات نوروزی مورد توجه و پیگیری قرار داد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی فارس گفت: امسال به رغم سهیمه بندی بنزین ورود گردشگران به این استان تنها پنج درصد کاهش یافت به همین خاطر برای برنامه ریزی مسافران نوروزی باید به آمار سال 86 یعنی ورود چهار میلیون مسافر به فارس توجه داشت.

دژبد تصریح کرد: یکی از اقدامات مناسب سازمان ایجاد کیوسک های اطلاع رسانی در ستادهای نوروزی خواهد بود که در این راستا کیوسکها وظیفه ارائه اطلاعات و شماره های مراکز ضروری مانند هتل ها، درمانگاه ها، داروخانه ها و مراکز گردشگری را به عهده خواهند داشت.