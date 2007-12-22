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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۰۲

سارکوزی :

نباید بازنده جنگ در افغانستان شویم !

نباید بازنده جنگ در افغانستان شویم !

رئیس جمهوری فرانسه امروز اعلام کرد که جنگی علیه تروریسم در افغانستان در جریان است که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا نباید اجازه دهند این جنگ به شکست بینجامد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی در پایان دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفت: دو مسئله در افغانستان بسیار مهم است یکی تحکیم توافقها میان نیروهای ائتلاف(تحت رهبری آمریکا)و دیگری جنگ علیه تروریسم است.

وی افزود: برای اینکه افغانستان به کشور تروریستی مثل سال های پیش از 2001 میلادی تبدیل نشود، باید اقدام کرد.

سارکوزی خاطرنشان کرد: ما نباید جنگ در افغانستان را ببازیم.

در حدود 60 هزار نیروی خارجی در قالب نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان حضور دارند که هزار و 600 نفر از آنان فرانسوی هستند.

رئیس جمهوری فرانسه امروز به طور غیرمنتظره وارد کابل- پایتخت افغانستان- شد تا با همتای افغان خود و نیز نیروهای فرانسوی مستقر در این کشور دیدار کند.

کد مطلب 609279

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