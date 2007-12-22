نباید بازنده جنگ در افغانستان شویم !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی در پایان دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفت: دو مسئله در افغانستان بسیار مهم است یکی تحکیم توافقها میان نیروهای ائتلاف(تحت رهبری آمریکا)و دیگری جنگ علیه تروریسم است.

وی افزود: برای اینکه افغانستان به کشور تروریستی مثل سال های پیش از 2001 میلادی تبدیل نشود، باید اقدام کرد.

سارکوزی خاطرنشان کرد: ما نباید جنگ در افغانستان را ببازیم.

در حدود 60 هزار نیروی خارجی در قالب نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان حضور دارند که هزار و 600 نفر از آنان فرانسوی هستند.

رئیس جمهوری فرانسه امروز به طور غیرمنتظره وارد کابل- پایتخت افغانستان- شد تا با همتای افغان خود و نیز نیروهای فرانسوی مستقر در این کشور دیدار کند.