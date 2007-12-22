دستگیری معاون عزت الدوری/ فرار اعضای القاعده به دیاله و نینوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "عبدالقادر جاسم العبیدی" وزیر دفاع عراق امروز گفت : تلاش مشترک وزارتخانه های دفاع و کشورعراق، با پشتیبانی نیروهای چند ملیتی سبب کاهش 50 درصدی عملیات تروریستی در استان دیاله(دیالی) و کاهش 30 درصدی این عملیات در استان نینوای این کشور شده است.



وی افزود: نیروهای وزارتخانه های دفاع و کشورهم اکنون عملیات خود را در استانهای دیاله و نینوا متمرکز کرده اند، زیرا اعضای شبکه القاعده از بغداد و استان الانبار به این دو استان فراری شده اند.



جواد البولانی وزیر کشورعراق نیز دراین کنفرانس مطبوعاتی گفت : نیروهای امنیتی عراق در چند روز آینده، عملیات گسترده امنیتی را علیه شبکه القاعده در استانهای دیاله، نینوا، کرکوک و صلاح الدین اجرا خواهند کرد.



از سوی دیگر، حزب اسلامی عراق به ریاست طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور این کشور امروز در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی جمعه شب با حمله به مقر این حزب در منطقه الکرخ بغداد و شکستن درب اتاقها و به هم ریختن وسایل و تجهیزات، 20 قبضه سلاح کلاشینکف را ضبط کردند.



یک منبع مسئول در فرماندهی پلیس نواحی و بخشهای شهر کرکوک نیز گفت که افراد مسلح در درگیری با نیروهای پلیس در غرب این شهر دو نفر را کشته و یک نفر دیگر و دو پلیس را زخمی کردند.



یک منبع امنیتی مسئول در استان دیاله نیز از زخمی شدن سه نفر بر اثر اصابت گلوله خمپاره به یک محله مسکونی در شهر بعقوبه خبر داد.



سخنگوی طرح امنیتی بغداد نیز گفت : نیروهای امنیتی عراق در 48 ساعت اخیر هشت فرد تحت پیگرد را بازداشت و دو خودروی بمب گذاری شده و پنج بمب را در مناطق مختلف بغداد خنثی کردند.

نیروهای امنیتی عراق همچنین از کشف یک مخفیگاه سلاح در جریان عملیاتی در جنوب غربی کرکوک خبر دادند و یک منبع مسئول در پلیس کرکوک که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری اصوات العراق گفت: نیروهای عراقی و آمریکایی بامداد امروز یکی از معاونان ابراهیم عزت الدوری معاون صدام دیکتاتورمعدوم سابق را در عملیاتی در بخش الحویجه در جنوب غربی کرکوک دستگیر کردند.

در همین حال، شاهدان عینی گزارش دادند که بر اثر تیراندازی نیروهای آمریکایی در منطقه عامریه شهر فلوجه یک غیرنظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.



خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع امنیتی عراق از زخمی شدن 10 عراقی براثر انفجار بمب و خودروی بمب گذاری شده در غرب و جنوب بغداد خبر داد.