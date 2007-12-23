افت قند خون در افراد دیابتی با استرس همراه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فاکس نیوز از آنجایی که بدن مبتلایان به دیابت به طور خودکار قند خون را تنظیم نمی کند چنانچه این گروه از قرص یا انسولین استفاده کنند ممکن است در ساعاتی دچار نوسان قند خون و تغییرات روحی شوند.

بنا برهمین گزارش عموما مبتلایان به دیابت باید تعداد وعده های غذایی بیشتر و با حجم کمتر بخورند تا داروها نیز تاثیر بهتری در تنظیم و کنترل وضعیت آنها داشته باشند.

اما در مواقعی که این گونه افراد احساس گرسنگی می کنند و یا به واسطه تزریق انسولین دچار افت قند خون می شوند عموما از نظر روحی نیز افت می کنند.

بسیاری از متخصصان معتقدند در چنین مواردی فرد دچار حالت غمگینی و عصبانیت و نارضایتی از امور می شود و به محض غذا خوردن و تنظیم قند خون دوباره به حالت عادی بر می گردد.

البته در برخی از مبتلایان این تغییر وضعیت به قدری حاد نیست که توسط بقیه احساس شود اما در مواردی نیز قابل مشاهده است.