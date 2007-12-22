30 هزار خبرنگار بازیهای المپیک پکن را پوشش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نوشته روزنامه ورزش چین، از سال آینده میلادی خبرنگاران خارجی شرایط بهتری برای پوشش اخبار بازیهای المپیک ، روند آمادگی کشور چین برای میزبانی این مسابقات وحضور درمصاحبه‌های مطبوعاتی مسئولان و دست اندرکاران برگزاری این بازیها خواهند داشت.



"وانگ خویی" سخنگوی این کمیته گفت : از ژانویه سال آینده هرهفته دوکنفرانس خبری درچین برگزارخواهد شد.



وی گفت : تقاضا برای پوشش‌ اخبارتنها منحصربه ‌بخش ورزش نیست و مسایل اجتماعی و اقتصادی کشورچین را نیزشامل می ‌شود.



"جیانگ یو"سخنگوی وزارت امورخارجه چین نیزخاطرنشان کرد : این کشورقصد دارد روند شفافیت خود را افزایش داده و همکاری بیشتری در ارتباط با خبرنگاران داشته باشد تا سوء تفاهمات خبرنگاران خارجی درباره چین برطرف شود.

درحال حاضرحدود 700 خبرنگارخارجی درپکن فعال هستند که نسبت به پنج سال قبل تعداد آنها دو برابرشده است.

