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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

نماینده مردم قم در مجلس:

علاقه مردم دلیجان، محلات و ساوه برای الحاق به قم مورد توجه قرار گیرد

قم - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی گفت: مردم شهرهای دلیجان، محلات و ساوه علاقه دارند تا شهرستان‌های آنها به استان قم ملحق شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام آشتیانی عصر شنبه در دیدار با رئیس مرکز بهداشت قم جلب رضایت خدا و مردم را لازمه خدمت عنوان کرد و گفت: سعی کنید با رسیدگی به مشکلات مردم رضایت خداوند را جلب نمایید و در حال حاضر آنچه برای مردم مطرح است و نیاز محسوب می شود راه اندازی بیمارستان شهید بهشتی(ره) و فرقانی است که با این وجود بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین آشتیانی در ادامه افزود: رفع مشکلات بیمارستان شهید بهشتی از دغدغه‌های دولت خدمتگزار نهم است.

وی همچنین درباره خروج قم از تک شهر بودن گفت: مردم شهر هایی مانند دلیجان، محلات و ساوه خود نیز علاقه مند الحاق شهرستانشان به قم هستند.

نماینده مردم قم در مجلس به سفر آینده ریاست جمهوری به قم اشاره و خاطر نشان کرد: این بار آنچه در برنامه هیئت دولت در سفر به قم مطرح است پیگیری مصوباتی است که واقعاً رفع نیاز های اساسی را در پی دارد و در صورت رفع این نیاز ها مشکلات مهم استان حل خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت قم نیز در این جلسه با بیان آماری از فعالیت‌ها و خدمات مراکز بهداشت شهری و روستایی استان قم، مهمترین مشکل را ساختار معیوب عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم قم را از سیستم تک شهری بودن خارج کنیم این معضل تا حدی حل خواهد شد.

دکتر امیر اکبری در ادامه افزود: یکی از خدمات به واسطه قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی، واگذاری قسمت هایی از مراکز بهداشت به بخش خصوصی بوده است.

کد مطلب 609303

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