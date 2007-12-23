علاقه مردم دلیجان، محلات و ساوه برای الحاق به قم مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام آشتیانی عصر شنبه در دیدار با رئیس مرکز بهداشت قم جلب رضایت خدا و مردم را لازمه خدمت عنوان کرد و گفت: سعی کنید با رسیدگی به مشکلات مردم رضایت خداوند را جلب نمایید و در حال حاضر آنچه برای مردم مطرح است و نیاز محسوب می شود راه اندازی بیمارستان شهید بهشتی(ره) و فرقانی است که با این وجود بخشی از مشکلات حل خواهد شد.



حجت الاسلام والمسلمین آشتیانی در ادامه افزود: رفع مشکلات بیمارستان شهید بهشتی از دغدغه‌های دولت خدمتگزار نهم است.

وی همچنین درباره خروج قم از تک شهر بودن گفت: مردم شهر هایی مانند دلیجان، محلات و ساوه خود نیز علاقه مند الحاق شهرستانشان به قم هستند.



نماینده مردم قم در مجلس به سفر آینده ریاست جمهوری به قم اشاره و خاطر نشان کرد: این بار آنچه در برنامه هیئت دولت در سفر به قم مطرح است پیگیری مصوباتی است که واقعاً رفع نیاز های اساسی را در پی دارد و در صورت رفع این نیاز ها مشکلات مهم استان حل خواهد شد.



رئیس مرکز بهداشت قم نیز در این جلسه با بیان آماری از فعالیت‌ها و خدمات مراکز بهداشت شهری و روستایی استان قم، مهمترین مشکل را ساختار معیوب عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم قم را از سیستم تک شهری بودن خارج کنیم این معضل تا حدی حل خواهد شد.



دکتر امیر اکبری در ادامه افزود: یکی از خدمات به واسطه قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی، واگذاری قسمت هایی از مراکز بهداشت به بخش خصوصی بوده است.

