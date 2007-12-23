برنامه بازآموزی مدون روانپزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره بازآموزی سه روزه مباحثی همچون فرضیات کلی شناخت درمانی، آزمونهای الکترونورفیزیولوژیک و تصویر نگارش مغز، آشنایی با اصول و آزمونهای آزمایشگاهی در تشخیص اختلالات روانپزشکی، داروهای ضد اضطراب و خواب آور و اختلالات مربوط به مواد افیونی از سوی 16 استاد ارائه شد.

دکتر محمد رضا خدایی رئیس بیمارستان روانپزشکی رازی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی، دکتر اشتری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر سید سعید صدر استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جنبه های قانونی و حقوقی درمان های روانپزشکی را مورد بحث و گفتگو قرار داده اند.

این دوره بازآموزی دارای 15 امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان بود.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارای گروه پژوهشی روانشناسی و نیازهای ویژه، واحد تحقیقات جمعیتی، مرکز تحقیقات اعتیاد موسسه داریوش، پژوهشکده تحقیقات بالینی، مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان، مرکز تحقیقات اختلال تکامل کودک و مرکز تحقیقات ژنتیک و سایر گروههای آموزشی مرتبط با بهزیستی و توانبخشی است.