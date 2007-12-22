ایران کمترین آمار گمشدگان در ایام حج را دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نقل از روزنامه "الریاض" چاپ عربستان، در حالی که آمار گمشدگان حجاج ایرانی در این مدت با یک هزار و‪۳۴۲‬ مورد کمترین آمار بوده، کشور مصر با هفت هزار و ‪۷۹۸‬ گمشده بالاترین آمار گمشدگان را داشته است.

در مدت وقوف زائران خانه خدا در مشاعر مقدس عرفات، مشعر و منا تمام زائران کشورهای مختلف حداقل از ظهر روز دوشنبه تا جمعه در این مکانها حضور داشتند.

تعداد گمشدگان کشورهای الجزایر و مغرب به ترتیب 6 هزار و‪ ۹‬نفر و پنج هزار و ‪۷۵۱‬حاجی بوده و تعداد کل گمشدگان کشورهای عربی تا ظهر روز پنجشنبه ‪۳۷‬هزار و ‪۷۱۴‬حاجی ثبت شده است.

گمشدگان کشورهای جنوب آسیا ‪۹۱‬هزار و ‪۸۰۵‬ و گمشدگان ترکیه و مسلمانان کشورهای اروپایی ‪۱۰‬هزار و ‪۴۳۳‬حاجی بوده است.

شبکه العربیه نیز گزارش داد شمار کودکانی که والدین خود را در جریان مناسک حج امسال گم کرده اند به 68 نفر رسید که بیشتر آنها از کشورهای دیگری غیر از عربستان هستند.