عالم فرهنگ و هنر را حقیقی تر از عالم سیاست می دانم

به گزارش خبرنگار مهر، شرح کامل نامه ارسالی سراج به خبرگزاری مهر بدین شرح است : " حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است / بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود".



در ادامه این نامه آمده است : "بحمدالله دریای فرهنگ و هنر آن قدر پهناور و سترگ است که صبورانه ذره ای ناچیز چون مرا نیز در خود جای دهد. از این رو ضمن سپاس از حسن نیت دوستانی که بدون هماهنگی نام مرا در زمره سیاست ورزان قرار داده بودند و ضمن گوشزد این نکته که عالم فرهنگ و هنر را عالمی فراتر و حقیقی تر از عالم سیاست می دانم، عدم وابستگی خود را به هر گروه و حزب و دسته سیاسی اعلام می دارم ".



" ما از برون در شده مغرور صد فریب / تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند / فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر/ این کارخانه ای است که تغییر می کنند ".



چندی پیش یکی از احزاب شناخته شده نام این هنرمند موسیقی را در فهرست نامزدهای انتخاباتی خود برای انتخابات مجلس هشتم قرار داده بود.



