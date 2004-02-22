به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نماينده مردم تهران درمجلس ششم و منتخب مردم تهران براي مجلس هفتم درباره اينكه آيا امكان دارد يك فرد غيرروحاني رئيس مجلس شود گفت: هنوز دراين رابطه چيزي نمي دانم، اما از نظر قانوني منعي براي اين كار وجود ندارد و آنچه مجلس تصميم بگيرد محترم است.
حدادعادل در پاسخ به اين سوال كه آيا كروبي درصورت ورود به مجلس، به رياست انتخاب ميشود، گفت: آقاي كروبي براي همه ما محترم است.
غلامعلي حداد عادل در جمع خبرنگاران درمجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص مواضع مجلس هفتم درباره رابطه با آمريكا و آزادشدن استفاده ازآنتن ماهواره گفت: الان لازم نيست درمورد اين مسائل صحبت كنيم اجازه بدهيد مجلس هفتم تشكيل شود، بعد درباره اين مسائل با هم صحبت ميكنيم.
وي درخصوص توقيف اخير روزنامه شرق و ياسنو گفت: هر روزنامهاي تخلف كند بسته ميشود و ما در اين رابطه قانون كافي داريم.
حداد عادل در جمع خبرنگاران :
اميدوارم ديوار تنش بلند جناح ها در مجلس هفتم فرو بريزد
غلامعلي حداد عادل با بيان اينكه مجلس هفتم يك جناحي نخواهد بود و هر كسي حرف منطقي بزند از او پذيرفته ميشود گفت : اميدوارم اين ديوار بلندي كه ميان جناحها ست و مجلس ششم را پر تنش كرده است در مجلس هفتم فرو بريزد.
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