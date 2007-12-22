پیروزی پرگل لیورپول و بولتون / تیموریان سکو نشین بود

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارهای هفته هجدهم رقابت های لیگ برترفوتبال انگلستان امشب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها لیورپول با نتیجه 4 بر یک از سد پورتسموث گذشت اما نتوانست جایگاهش را در جدول رده بندی ارتقا دهد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که درورزشگاه آنفیلد برگزار شد، فرناندو تورس(67) و (85)، بنیامین(13) و دیستین(16-گل به خودی) برای لیورپول گلزنی کردند و امواروواری (57) تک گل پورتسموث را به ثمر رساند.

همچنین تیم فوتبال بولتون در حالیکه نام تیموریان در لیست 18 نفره اش قرار نداشت ، در ورزشگاه ریبوک با 3 گل از سد بیرمنگام گذشت. آنلکا(78) و (90) و حاجی دیوف(72) گلهای بولتون را به ثمر رساندند. در ادامه این مسابقات از دقایقی دیگر دیدارهای زیر آغازخواهد شد:

* آستون ویلا یک - منچسترسیتی یک

* فولهام یک - ویگان اتلتیک یک

* میدلزبرو یک - وستهام 2

* ریدینگ 2 - ساندرلند یک

هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان عصر فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بلکبرن - چلسی

* منچستریونایتد - اورتون

* نیوکاسل - دربی

جدول رده بندی:

1- آرسنال 43 امتیاز

2- منچستریونایتد 39 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- چلسی 34 امتیاز(یک بازی کمتر و تفاضل گل14+)

4- منچستر سیتی 34 امتیاز(تفاضل گل5+)

5- لیورپول 33 امتیاز(یک بازی کمتر)

......................................

18- ساندرلند 14 امتیاز

19- ویگان 13 امتیاز

20- دربی 6 امتیاز(یک بازی کمتر)