پیروزی پرگل لیورپول و بولتون / تیموریان سکو نشین بود

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارهای هفته هجدهم رقابت های لیگ برترفوتبال انگلستان امشب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها لیورپول با نتیجه 4 بر یک از سد پورتسموث گذشت اما نتوانست جایگاهش را در جدول رده بندی ارتقا دهد.
برپایه این گزارش، در این دیدار که درورزشگاه آنفیلد برگزار شد، فرناندو تورس(67) و (85)، بنیامین(13) و دیستین(16-گل به خودی) برای لیورپول گلزنی کردند و امواروواری (57) تک گل پورتسموث را به ثمر رساند.
همچنین تیم فوتبال بولتون در حالیکه نام تیموریان در لیست 18 نفره اش قرار نداشت ، در ورزشگاه ریبوک با 3 گل از سد بیرمنگام گذشت. آنلکا(78) و (90) و حاجی دیوف(72) گلهای بولتون را به ثمر رساندند. در ادامه این مسابقات از دقایقی دیگر دیدارهای زیر آغازخواهد شد:
* آستون ویلا یک - منچسترسیتی یک
* فولهام یک - ویگان اتلتیک یک
* میدلزبرو یک - وستهام 2
* ریدینگ 2 - ساندرلند یک
هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان عصر فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بلکبرن - چلسی
* منچستریونایتد - اورتون
* نیوکاسل - دربی
جدول رده بندی:
1- آرسنال 43 امتیاز
2- منچستریونایتد 39 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- چلسی 34 امتیاز(یک بازی کمتر و تفاضل گل14+)
4- منچستر سیتی 34 امتیاز(تفاضل گل5+)
5- لیورپول 33 امتیاز(یک بازی کمتر)
......................................
18- ساندرلند 14 امتیاز
19- ویگان 13 امتیاز
20- دربی 6 امتیاز(یک بازی کمتر)
