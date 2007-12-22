  1. بین الملل
  2. سایر
۱ دی ۱۳۸۶، ۲۱:۰۲

یک سناتور آمریکایی:

سیاستهای بوش به آمریکا لطمه زده است

سیاستهای بوش به آمریکا لطمه زده است

به گفته یک سناتور سرشناس در آمریکا چهره این کشور در میان جهانیان به سبب سیاستهای نادرست جرج بوش خدشه دار شده است و افکارعمومی جهان دیگر احترامی برای این کشور قائل نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس تلگرافی یهود، سناتور "کارل لوین" در اظهاراتی در واشنگتن گفت : ما باید به دوره ای که مردم در سراسر جهان به ما احترام می گذاشتند بازگردیم.

وی افزود: من در بازدید خود از بیمارستانی درایالت "میشیگان" از یک سرباز جنگ آزموده که بر روی تخت خود دراز کشیده بود پرسیدم که ما برای کمک به شما چه باید بکنیم؟ جمله فوق پاسخی بود که او به من داد و گفت که باید به دوره ای بازگردیم که به آمریکا در سراسر جهان احترام گذاشته می شد.

لوین گفت : تروریسم بزرگترین تهدید برای آمریکا از زمان جنگ سرد بوده، اما مبارزه با این پدیده چهره آمریکا را در جهان مخدوش کرده است.

وی افزود : پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر جایگاه آمریکا در سراسر جهان تخریب شده است. سیاستهای یکجانبه جرج بوش برخی از اظهارات جنگ طلبانه و مغرورانه وی و گزارشهای مربوط به سوء رفتارهای ما با زندانیان به وجهه آمریکا لطمات زیادی زده است.

کد مطلب 609327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها