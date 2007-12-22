سیاستهای بوش به آمریکا لطمه زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس تلگرافی یهود، سناتور "کارل لوین" در اظهاراتی در واشنگتن گفت : ما باید به دوره ای که مردم در سراسر جهان به ما احترام می گذاشتند بازگردیم.

وی افزود: من در بازدید خود از بیمارستانی درایالت "میشیگان" از یک سرباز جنگ آزموده که بر روی تخت خود دراز کشیده بود پرسیدم که ما برای کمک به شما چه باید بکنیم؟ جمله فوق پاسخی بود که او به من داد و گفت که باید به دوره ای بازگردیم که به آمریکا در سراسر جهان احترام گذاشته می شد.

لوین گفت : تروریسم بزرگترین تهدید برای آمریکا از زمان جنگ سرد بوده، اما مبارزه با این پدیده چهره آمریکا را در جهان مخدوش کرده است.

وی افزود : پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر جایگاه آمریکا در سراسر جهان تخریب شده است. سیاستهای یکجانبه جرج بوش برخی از اظهارات جنگ طلبانه و مغرورانه وی و گزارشهای مربوط به سوء رفتارهای ما با زندانیان به وجهه آمریکا لطمات زیادی زده است.