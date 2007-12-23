آمریکا تصور می کند همه کاره جهان است/ بوش خواهان حل بحران لبنان نیست

با ورود مستقیم جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خط مداخله این کشور در لبنان ، بحران سیاسی این کشور که می رفت با توافق مخالفان و موافقان درباره نامزدی میشل سلیمان برای ریاست جمهوری به سرانجام مثبتی برسد؛ پیچیده تر شد؛ بوش در اظهاراتی مداخله جویانه در حالی از جریان چهارده مارس خواست رئیس جمهوری را بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک و بدون توجه به نظر و خواست گروه های ملی اسلامی مخالف انتخاب کند که حتی این جریان همسو با آمریکا، اعلام کرده است همچنان به حد نصاب دو سوم که مخالفان بر آن تاکید می کنند، برای حل بحران لبنان پایبند است؛ بوش با سخنان تحریک آمیز پنجشنبه شب گذشته نشان داد هرگز خواهان حل بحران لبنان و دستیابی طرفین درگیر به توافق نیست.

"ناصر قندیل" نماینده سابق پارلمان ورئیس مرکز پژوهشهای استراتژیک عربی و بین المللی بیروت در گفتگوی تلفنی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : با وجود آنکه توافقی شبه کاملی با وساطت سوریه و فرانسه برای ریاست جمهوری میشل سلیمان به دست آمده بود، اما حضور فرستاده ویژه آمریکا در لبنان،سبب برهم خوردن تمام این توافقات شد.

وی افزود : در این توافق مقرر شده بود که میشل سلیمان برای یک دوره کامل به عنوان رئیس جمهور در لبنان انتخاب شده ودر مقابل گروه مخالف نیز از حقوق وجایگاه واقعی خود در داخل کابینه برخوردار شود همچنین در این توافق بر تغییر قانون فعلی انتخابات تاکید شده بود.

این سیاستمدار لبنانی در ادامه گفتگوی خود با مهر خاطرنشان کرد : قرار بر این بود که توافق مذکور هفته گذشته با حضور دبیر کل دفتر ریاست جمهوری فرانسه وبا حضور نمایندگان اکثریت واقلیت یعنی سعد الدین الحریری ومیشل عون اعلام شود وبه اجرا در آید.

اما آنچه که رخ داد این بود که این توافق با فشار واعمال نظر آمریکا لغو وبه جای دبیرکل دفتر ریاست جمهوری فرانسه، دیوید ولش معاون وزیر امور خارجه آمریکا سر از لبنان در آورد.

ناصر قندیل گفت : از نوع حضور و فعالیتها وسخنان دیوید ولش و بقیه سیاستمداران آمریکایی که با سخنان جورج بوش به نقطه اوج خود رسید؛ معلوم شد آمریکایی ها اصلا تمایلی به حل بحران لبنان ندارند، زیرا هر کسی که رخدادهای لبنان را دنبال می کند ملاحظه خواهد کرد که جورج بوش سعی دارند چهره تبلیغاتی خاصی را از لبنان به جهانیان نشان دهد.

وی در توصیف این نوع دیدگاه آمریکایی تاکید کرد : بوش سعی دارد از "قیام ارز" که خود را پدرخوانده آن می داند به عنوان برگ برنده حزب جمهوریخواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری استفاده کند.از این رو تمام هم وغم کاخ سفید این است که حزب الله که در جنگ جولای 2006 پیروز وسربلند خارج شد؛ این بار هم در چارچوب یک توافق سیاسی پیروز میدان باشد، زیرا حضور گسترده و پررنگ حزب الله در صحنه سیاسی لبنان به معنای شکست مضاعفی برای آمریکا در منطقه است.

این تحلیلگر وکارشناس سیاسی لبنان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی لبنان این است که امروز صندوق انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیروت است نه در واشنگتن .

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره میزان فشاری که آمریکا می تواند بر لبنان در راستای تحقق اهدافش وارد کند، گفت : فارغ از هر نوع لحن اهانت آمیز باید بگویم ما واقعا در مقابل عده ای احمق قرار گرفته ایم؛ زمانی که می شنویم آقای بوش درباره انتخاب رئیس جمهور از طریق نصف به علاوه یک سخن گفت؛ حتی مهمترین طرفداران وهواداران آمریکا در لبنان هم سخنان وی را به تمسخر گرفتند، زیرا آنها این سخنان را باید دو ماه پیش می شنیدند و چنین مواضعی اکنون آن هم بعد از توافق بر سر ژنرال سلیمان مانند فردی است که غذای فاسد را بر سر سفره آورده است.

نماینده سابق پارلمان لبنان در واکنش به تهدیدهای زلمای خلیل زاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به مهر گفت : آمریکایی ها بارها و بارها دست به چنین اقداماتی زده اند به طور مثال آنها ورود تعدادی از شخصیتهای لبنان را به خاک آمریکا ممنوع کردند که من هم افتخار دارم شامل این لیست بودم؛ آمریکایی ها تصور می کنند که همه کاره جهان هستند واگر تهدید کنند باید همه در مقابل آن کرنش کرده وتسلیم شوند.

وی در پایان گفتگوی خود طرح های آمریکا را در منطقه شکست خورده اعلام وتاکید کرد همانطور که این طرح ها در عراق وفلسطین شکست خوردند در لبنان هم با شکست مواجه خواهند شد.

