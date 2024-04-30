خود مراقبتی در فضای مجازی امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید، صبح سه شنبه در جمع اولیا ومربیان مدرسه شهید هندوزاده گفت: حضور شما در این جلسه نشان از آن است که به آینده فرزندانتان اهمیت می دهید.

فرمانده انتظامی استان، انتخاب صحیح دوست، رعایت اصول خود مراقبتی و اخلاقی در فاصله بین مدرسه و منزل، گزارش موارد مشکوک و خاص به مربیان و اولیا را از راه های مفید در زمینه پیشگیری از حوادث ناگوار و در برخی موارد غیر قابل جبران برای دانش آموزان دانست.

سردار فرشید اضافه کرد: کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه های استان این آمادگی را برای آموزش اقشار مختلف در حوزه های پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی دارند.

وی، با مقایسه وضعیت تحصیل در زمان گذشته با حال حاضر و امکانات فراوان برای دانش آموزان کنونی تصریح کرد: کسب آگاهی و خود مراقبتی در حوزه استفاده از برنامه های فضای مجازی از جمله موضوعات مورد تاکید پلیس است که از گرفتار شدن و فریب خوردن افراد از سوی افراد سودجو، برداشت های اینترنتی غیرمجاز، هتک حرمت و خدشه به حیثیت افراد جلوگیری می کند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین بر رعایت اصول خودمراقبتی از سوی همه شهروندان به منظور پیشگیری از وقوع انواع سرقت تاکید و افزود: از جمله موضوعات مورد تاکید پلیس در شرایط کنونی، نظارت جدی والدین بر معاشرت های فرزندان، نحوه رفتار و پوشش آنان و رعایت اصول ایمنی و امنیتی در حوزه پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم است که جا دارد از همکاری خوب والدین و عموم شهروندان قدردانی کنیم.