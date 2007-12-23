تقویم ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه دوم دی ماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با دوازدهم ذیحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و سم ددسامبر سال 2007 میلادی.
- نشست کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال عصر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد و در آن حاضرین، اعضای کمیته تیم های ملی را مشخص و معرفی خواهند کرد.
- هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بلکبرن - چلسی
* منچستریونایتد - اورتون
* نیوکاسل - دربی
- هفته هفدهم رقابت های لالیگا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اسپانیول - آتلتیکو مادرید
* دپورتیوو لاکرونا - لوانته
* مایورکا - اوساسونا
* رئال بتیس - وایادولید
* رکرتیوو - ویارئال
*رئال مادرید - بارسلونا
* رئال مورسیا - آتلتیک بیلبائو
- هفته هفدهم رقابت های سری آ با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* فیورنتینا - کالیاری
* اینتر - میلان
* یوونتوس - سیه نا
* لیورنو - آتالانتا
* ناپولی - تورینو
* پالرمو - لاتزیو
* رجینا - کاتانیا
* اودینزه - امپولی
- هفته نوزدهم و پایانی رقابت های لیگ فوتبال فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* لانس - لیون
* تولوز - رن
* سن اتین - پاریسن ژرمن
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