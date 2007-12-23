تقویم ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه دوم دی ماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با دوازدهم ذیحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و سم ددسامبر سال 2007 میلادی.

- نشست کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال عصر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد و در آن حاضرین، اعضای کمیته تیم های ملی را مشخص و معرفی خواهند کرد.

- هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بلکبرن - چلسی

* منچستریونایتد - اورتون

* نیوکاسل - دربی

- هفته هفدهم رقابت های لالیگا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اسپانیول - آتلتیکو مادرید

* دپورتیوو لاکرونا - لوانته

* مایورکا - اوساسونا

* رئال بتیس - وایادولید

* رکرتیوو - ویارئال

*رئال مادرید - بارسلونا

* رئال مورسیا - آتلتیک بیلبائو

- هفته هفدهم رقابت های سری آ با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* فیورنتینا - کالیاری

* اینتر - میلان

* یوونتوس - سیه نا

* لیورنو - آتالانتا

* ناپولی - تورینو

* پالرمو - لاتزیو

* رجینا - کاتانیا

* اودینزه - امپولی

- هفته نوزدهم و پایانی رقابت های لیگ فوتبال فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* لانس - لیون

* تولوز - رن

* سن اتین - پاریسن ژرمن