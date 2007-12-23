بوش درصدد تحمیل اراده خود بر لبنانی ها و تفرقه افکنی میان آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین نوشت : سوریه همچون کشورهای غربی بزرگ خواهان دخالت در امور داخلی لبنان نیست و به این مسئله نیز فکر نمی کند.

این روزنامه در ادامه نوشت: اظهارات اخیر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بیانگر بازگشت به زبان (تبادل) اتهامات و فشار بر سوریه و این کشور را مسئول دانستن تمام حوادثی است که در منطقه از جمله عراق، فلسطین و لبنان می گذرد.

این روزنامه سوری، آمریکا را به تحریک یک گروه لبنانی علیه گروه دیگر، دعوت به نقض قانون اساسی لبنان و انتخاب رئیس جمهور در این کشور بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک متهم کرد.

به گزارش مهر، روزنامه تشرین نوشت : این مسئله به معنای نادیده گرفتن اراده اکثریت واقعی در لبنان و نیز تشدید اختلافات داخلی در این کشور است.

این رونامه افزود: اظهارات بوش بیانگر تلاش وی برای خروج لبنان از بحران نیست، بلکه تلاشی برای دیکته کردن اراده و تصمیمات(آمریکایی) بر لبنان است؛ خواه این لبنان، لبنانی طرفدار آمریکا باشد و از آن حمایت کند یا لبنانی باشد که در بحران به سر می برد.

تشرین در پایان به سرانجام دخالت آمریکا در امور داخلی لبنان هشدار داد و اظهارات بوش را تحریک آمیز و آتشین توصیف کرد.

این روزنامه نوشت : اظهارات بوش بیانگر بحرانی است که دولت آمریکا در داخل، عراق، افغانستان و درباره روند صلح با آن روبرو است.

جرج بوش روز پنجشنبه 29 آذر در کنفرانسی مطبوعاتی دراظهاراتی مداخله جویانه خواستار آن شد تا انتخاب ریاست جمهوری در لبنان به شیوه نصف به اضافه یک برگزار شود.

وی همچنین درپاسخ به این سئوال که آیا برای حل بحران سیاسی لبنان حاضر است که با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کند، گفت: اگر بشار اسد اهل شنیدن بود؛ نیاز به تماس تلفنی من نبود ؛او دقیقا موضع مرا می داند.

