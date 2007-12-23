روسیه خواهان مسابقه تسلیحاتی نیست / جهان چند قطبی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی لاوروف" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "وستی" روسیه در ادامه گفت : روسیه خواهان آن است تا تمام کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به پیمان نیروهای متعارف پایبند باشند تا از این راه امکان بهبود و توسعه اتحادها امکان پذیر باشد.

روسیه در تاریخ 19 آذر، عملاً از پیمان نیروهای متعارف اروپا (CFE) خارج شد، اما اعلام کرد هیچ طرح فوری برای تقویت حضور نظامی خود در طول مرزهایش با اروپا ندارد.

به گزارش مهر، آنچه سبب خروج روسیه از این پیمان شد، تصویب نشدن نسخه اصلاح شده پیمان در سال 1999 از سوی ناتو بود که طبق آن تغییراتی عمده پس از فروپاشی شوروی سابق در آن اعمال شد. کشورهای عضو ناتو می گویند تا زمانی که روسیه نیروهایش را از دو کشور گرجستان و مولداوی- از جمهوریهای سابق شوروی- خارج نکند؛ اصلاحیه پیمان را تصویب نخواهند کرد.

بر اساس این گزارش، لاوروف در ادامه سخنانش با اشاره به موقعیت چین در روابط بین الملل گفت : چین درحال تبدیل شدن به یک قطب جدید بوده و نوید پیدایش یک جهان چند قطبی را می دهد.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد : این موفقیت در پی دستاوردهایی است که چین در سالهای اخیر در زمینه های سیاسی و اقتصادی در جهان به دست آورده است.