به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در پی آن است تا با هم‌اندیشی، درک شرایط مشترک و تاریخی، ایجاد گفتمان پیرامون تعاملات سازنده و موثر منطقه‌ای و دستیابی به الگویی از همکاری های توسعه جمعی برای این منطقه گامی موثر بردارد.

دبیرخانه این همایش از اندیشمندان، استادان و پژوهشگران داخل و خارج کشور دعوت کرده است با توجه به موضوعات و محورها و شرایط زیر با تهیه و ارسال مقالات، برگزارکنندگان را در نیل به هدف برگزاری هر چه بهتر همایش یاری رسانند.

* محورها و موضوعات فراخوان مقاله

محور اول : بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی

1- جایگاه منطقه آسیای جنوب غربی در اقتصاد جهانی

2- مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی

3- موانع توسعه منطقه آسیای جنوب غربی

4- امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه آسیای جنوب غربی

محور دوم: تحولات جهانی، آینده جهان و ضرورت‌های پیش روی توسعه در منطقه آسیای جنوب غربی

1-نقش منطقه آسیای جنوب غربی در فرایند مطلوب جهانی شدن

2-الگوهای توسعه‌ای منطقه‌ای

3-مدل توسعه مطلوب برای منطقه آسیای جنوب غربی

محور سوم: آینده همکاری‌های توسعه‌ای در منطقه آسیای جنوب غربی

1- ضرورت‌های همکاری

2- زمینه‌های همکاری

3- الگوها، راهبردها و راهکارهای همکاری

بر اساس این گزارش آخرین مهلت ارسال مقالات 25 دی ماه 86 است.

علاقه مندان می توااند از طریق تلفن‌های 22258922 دورنگار :22258894 تلفن دبیرخانه علمی : 22277305

و پست الکترونیکی: fswa@ maslahat.ir تماس بگیرند.



آسیای جنوب غربی شامل کشورهای 1-ایران، 2-قزاقستان، 3-عربستان، 4-پاکستان، 5-ترکیه، 6-افغانستان، 7-یمن، 8-ترکمنستان، 9-ازبکستان، 10-عراق، 11-عمان، 12-قرقیزستان، 13-سوریه، 14-تاجیکستان ، 15-اردن، 16-آذربایجان، 17-امارات متحده عربی، 18-گرجستان، 19-ارمنستان، 20-?فلسطین، 21-کویت، 22-قطر، 23-لبنان، 24-بحرین است.