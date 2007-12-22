شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبرگفت : در این نشست که در دفتر آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد ، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز از تمامی نیروهای اصولگرا دعوت کرد تا کار انتخابات را با وحدت و اتحاد جلو ببرند.

وی افزود: نشست عصر امروز نیروهای اصولگرا به منظور تقویت و استحکام هر چه بیشتر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم و همکاری آنان در قالب جبهه متحد، برگزار شد.

در این نشست، محسن رضایی، شهاب الدین صدر، محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و علی لاریجانی نیز دیدگاه های خود را در این باره بیان کردند .