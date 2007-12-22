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۱ دی ۱۳۸۶، ۲۱:۳۹

صدر به مهر خبر داد:

دیدار سران اصولگرا با مهدوی‌کنی

دیدار سران اصولگرا با مهدوی‌کنی

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرد که آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز عصر امروز شنبه در دیداری با حضور وی، لاریجانی، قالیباف، ولایتی و محسن رضایی بر لزوم وحدت اصولگرایان تاکید کرد.

شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبرگفت : در این نشست که در دفتر آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد ، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز  از تمامی نیروهای اصولگرا دعوت کرد تا کار انتخابات را با وحدت و اتحاد جلو ببرند.

وی افزود: نشست عصر امروز نیروهای اصولگرا به منظور تقویت و استحکام هر چه بیشتر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم و همکاری آنان در قالب جبهه متحد، برگزار شد.

در این نشست، محسن رضایی، شهاب الدین صدر، محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و علی لاریجانی نیز دیدگاه های خود را در این باره بیان کردند .

کد مطلب 609335

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