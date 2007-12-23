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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۰

پنجمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر و الکترونیک مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: پنجمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر و الکترونیک مازندران، 23 الی 27 بهمن ماه امسال در ساری برگزار می شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه به همت نظام صنفی استان و با همکاری استانداری مازندران و محوز سازمان بازرگانی استان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: ecom86 در فضایی به مساحت دو هزار متر مربع با موضوعات تخصصی نرم افزار، سخت افزار، ماشین های اداری، شبکه و اینترنت، الکترونیک و مخابرات، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک برپا خواهد شد.

عباس رمدانی با اشاره به اینکه ایجاد موقعیت مناسب برای شرکتها جهت عرضه محصولات و خدمات مختلف در زمینه های تخصصی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده نمایشگاهی در خور استان پهناور مازندران را ارائه خواهیم داد.


 

کد مطلب 609342

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