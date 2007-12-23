پنجمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر و الکترونیک مازندران برگزار می شود

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه به همت نظام صنفی استان و با همکاری استانداری مازندران و محوز سازمان بازرگانی استان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: ecom86 در فضایی به مساحت دو هزار متر مربع با موضوعات تخصصی نرم افزار، سخت افزار، ماشین های اداری، شبکه و اینترنت، الکترونیک و مخابرات، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک برپا خواهد شد.

عباس رمدانی با اشاره به اینکه ایجاد موقعیت مناسب برای شرکتها جهت عرضه محصولات و خدمات مختلف در زمینه های تخصصی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده نمایشگاهی در خور استان پهناور مازندران را ارائه خواهیم داد.



