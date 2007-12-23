بافت فرسوده شهرهای خراسان شمالی نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد هادی جاوید، صبح امروز در ستاد تامین مسکن خراسان شمالی اظهار داشت: با فروش اوراق مشارکت، بافت فرسوده شهرهای بجنورد، اسفراین و شیروان بر اساس اولویت بندی بازسازی و نوسازی می شود.

وی عنوان کرد: اوراق مشارکت از طریق بانک مسکن خراسان شمالی در قالب سهام با نام خریدار واگذار می شود و این سهام نیز قابل واگذاری به غیر خواهد بود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی بیان داشت: بانک مسکن استان خراسان شمالی این اوراق را ضمانت کرده و فروشندگان علاوه بر بانک می توانند این اوراق را به شخص ثالت نیز واگذار کنند.

به گفته وی، پس از پایان طرح باسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده شهرهای خراسان شمالی، واگذاری واحدهای ساخته شده خریداران سهام اوراق مشارکت نیز در الویت است.

جاوید بیان داشت: پیش بینی شده تا پایان سال جاری اوراق مشارکت 200 میلیارد ریالی برای اجرای طرح نوسازی در بافتهای فرسوده شهرهای بجنورد، اسفراین و شیروان اجرایی می شود.