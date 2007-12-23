جشن ریشه کنی بی سوادی در 20 روستای سقز برگزار شد

کریم افشاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به فعالیت و برنامه ریزی مناسبی که توسط مدیران آموزش و پرورش استان و شهرستان سقز در طول سال جاری انجام شده بود، جشن ریشه کنی بی سوادی در 20 روستای شهرستان سقز برگزار شد.

وی ادامه داد: برنامه ها و فعالیت های آموزش و پرورش استان در سال جاری با پیشرفت بسیار خوبی روبه رو بوده به نحوی که شاهد اقدامات خوبی در این زمینه بوده ایم.

فرماندار سقز با اشاره به تجهیز بیشتر مدارس شهری سقز به تلفن گویا بیان داشت: در راستای اطلاع رسانی سریع و ارتباط با اولیا دانش آموزان، بیشتر مدارس شهری در شهرستان سقز از جمله تمامی مدارس مقطع متوسطه به سیستم تلفن گویا مجهز شدند.

افشاریان اظهار داشت: در طول سال جاری، چهار باب مدرسه شاهد در مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان سقز بازسازی و مرمت شده اند و پس از سالها تعطیلی دوباره راه اندازی شدند.

وی با اشاره به راه اندازی و افتتاح دبیرستان دخترانه هوشمند شاهد سقز ادامه داد: تجهیز مدارس به سایت رایانه، برگزاری کلاس های آمادگی درسی و کنکور و بازسازی 40 باب مدرسه در قالب طرح هجرت از دیگر فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان سقز در طول سال جاری بوده است.

فرماندار افزود: تراکم دانش آموز نسبت به معلم در شهرستان سقز در مقطع ابتدایی 20 نفر، راهنمایی 25/5، متوسطه 29/8 و پیش دانشگاهی 30 نفر است.