همه پروژه های عمرانی شورای ششم کرج پیوست زیست محیطی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد چپردار عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، اظهار کرد: یکی از افتخارات شورای دوره ششم این بود که مدیریت شهری را ملزم کردیم که قبل از هرگونه اقدام و اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی، پیوست های زیست محیطی آنها در کمیسیون مربوطه و صحن علنی شورای شهر مصوب شود.

وی با بیان اینکه هیچ پروژه ای را در دوره ششم نداریم که قبل از اجرا پیوست زیست محیطی آن مطالعه، مطرح و مصوب نشده باشد، عنوان کرد: اخذ پیوست زیست محیطی شرط کافی برای انجام اقدامات عمرانی در شهر نیست، بلکه شرط لازم است که در آن آثار پروژه ها بر میزان آلایندگی موجود، محدودیت فضای سبز، تعیین تکلیف اشجار موجود در محدوده پروژه ها و … مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج مطرح کرد: در پروژه میدان جمهوری ما باید حدود ۳۵۲ درخت را جابجا می کردیم که طرح های مختلفی ارائه و تلاش شد طرحی انتخاب شود که حداقل جابجایی یا دست درازی به فضای سبز در آن صورت گیرد. در این راستا از ۳۵۲ درخت جابجا شده فقط ۶ درخت جمع آوری شدند.

چپردار با اشاره به جابجایی ۳۳۰ درخت در پروژه بی آر تی در فلکه اول گوهردشت و بلوار موذن و با بیان اینکه در این دوره همواره تلاش کردیم که حفظ فضای سبز را در آرای صادره در اولویت قرار دهیم، اظهار کرد: در حوزه سگ های ولگرد و بلاصاحب ما در مدیریت شهری، شورای شهر، سازمان مدیریت پسماند و این کمیسیون تکالیفی را بر عهده داریم که باید به آنها عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید هیچ قصوری در این زمینه صورت گیرد، مطرح کرد: با توجه به بخشنامه وزارت کشور برای اقدامات اجرایی، ظرفیت شهرداری کرج در دو مرکز نگهداری سگ های بلاصاحب در کرج و یک مرکز در فردیس، امکان مدیریت سگ های بلاصاحب را فراهم نمی کند و با محدودیت های موجود نمی توانیم اتفاقی را رقم بزنیم. باید در این زمینه به لحاظ علمی و قانونی تغییراتی را ایجاد کنیم.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه تعداد سگ های بلاصاحب و مشکلاتی که ایجاد می کنند، با شرایط و اقدامات جاری قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: موضوع سگ گردی در پارگ ها یا فرهنگ نگهداری از سگ در منزل، موضوعی یک بعدی نیست که بخواهیم فقط به یک بعد آن بپردازیم.

چپردار عنوان کرد: به نظر من که در حوزه درمان و سلامت انسان و دام و فرهنگ تلاش داشتیم، شاید برخورد با سگ گردانی در پارک ها و فضاهای عمومی و نگهداری سگ در منزل اقدام آخر باشد. اولین گام در این حوزه فرهنگ سازی است و باید تلاش کنیم که خانواده ها در این زمینه مطالعه و دقت بیشتری داشته باشند.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: محدودیت های موجود و تغییرات زیست محیطی و ژنتیک سگ هایی که نگهداری می شوند، مخاطراتی را برای مردم ایجاد می کنند اما نگاه ما نباید نگاه محدودیتی باشد. باید همه ابعاد را در نظر بگیریم و با توجه به جنبه های علمی، زیست محیطی و فرهنگی موضوع، تصمیمی را اتخاذ کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.