چهار میلیون لیتر گازوئیل در کردستان کشف شد

حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج گفت: در 9 ماه اول سال جاری بیش از چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده و افراد زیادی که مرتبط با این قضه بوده اند نیز دستگیر شده اند.

وی ادامه داد: بالغ بر 90 درصد از سوخت کشف شده در استان کردستان گازوئیل بوده و عملکرد نیروی انتظامی در کشف سوخت قاچاق در این 9 ماه به اندازه کل فعالان سال قبل است.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به گرایش بیشتر افراد سوجو به قاچاق گازوئیل در استان گفت: با توجه به سهمیه بندی بنزین گرایش قاچاقچیان به سمت گازوئیل بیشتر شده است.

وی یادآور شد: مشکل دیگری که در استان کردستان و در بحث مبارزه با قاچاق سوخت وجود دارد این است که ساکنین مرزنشین استان سهمیه سوخت مصرفی خود را نیز در جهت منافع مالی به کشور عراق قاچاق و برای استفاده خود با مشکلات زیادی روبه رو می شوند.

سردار عطایی خاطرنشان کرد: اکثر سوختی که از مرزهای استان کردستان قاچاق می شود از استان های مرکزی کشور وارد استان کردستان شده و در جهت مقابله با این پدیده نیروی انتظامی به شدت تلاش خود را متوجه عوامل توزیع خارج از شبکه سوخت می کند و در همین راستا اقدامات اقدامات خوبی در دست اقدام است.