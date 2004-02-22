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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۰۳

عاشورا در ادبيات ( 4 )

رضا اسماعيلي : مستقيم گويي در ادبيات ديني ، دافعه برانگيز است

رضا اسماعيلي : مستقيم گويي در ادبيات ديني ، دافعه برانگيز است

تمام اشعاري كه از منظر انساني سروده شده و جهان بيني اسلامي در آن جريان دارد ، مي تواند شعر ديني و عاشورايي تلقي شود.

رضا اسماعيلي - شاعر،  در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : شعر عاشورايي ، در بدنه و ساحت ادبيات آييني است و تفكيك اين نوع از ادبيات كه برخي نسبت به آن اصرار مي ورزند ، به دليل اقتدار موضوعي خاصي است كه در عاشورا نهفته است.
اين شاعر كه مجموعه شعر " آسماني ها " ي خود را با موضوع دفاع مقدس در انتشارات پازينه  به چاپ دوم رسانده است ، افزود : اشعاري كه ما را به كرامت انساني و مفاهيم اساسي زندگي رهنمون مي سازند و مخاطب خود را به ايستادگي و مقاومت در برابر ظلم و سلطه دعوت مي كنند ، ديني و آييني اند.
اسماعيلي  يادآور شد : در عصر حاضر ، بايد با ديد وسيعتري به ادبيات آييني نگريست  تا آثار قوي تري در اين زمينه خلق شود ، زيرا مستقيم گويي ،  ضمن آن كه جاذبه خاصي ندارد ، مي تواند دافعه برانگيز نيز باشد.   
کد مطلب 60936

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