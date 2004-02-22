رضا اسماعيلي : مستقيم گويي در ادبيات ديني ، دافعه برانگيز است

رضا اسماعيلي - شاعر، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : شعر عاشورايي ، در بدنه و ساحت ادبيات آييني است و تفكيك اين نوع از ادبيات كه برخي نسبت به آن اصرار مي ورزند ، به دليل اقتدار موضوعي خاصي است كه در عاشورا نهفته است.اين شاعر كه مجموعه شعر " آسماني ها " ي خود را با موضوع دفاع مقدس در انتشارات پازينه به چاپ دوم رسانده است ، افزود : اشعاري كه ما را به كرامت انساني و مفاهيم اساسي زندگي رهنمون مي سازند و مخاطب خود را به ايستادگي و مقاومت در برابر ظلم و سلطه دعوت مي كنند ، ديني و آييني اند.اسماعيلي يادآور شد : در عصر حاضر ، بايد با ديد وسيعتري به ادبيات آييني نگريست تا آثار قوي تري در اين زمينه خلق شود ، زيرا مستقيم گويي ، ضمن آن كه جاذبه خاصي ندارد ، مي تواند دافعه برانگيز نيز باشد.