اسامی کشتی گیران دوپینگی را به فدراسیون اعلام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترطاهری سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تصریح کرد: ازتمام کشتی گیران مورد نظر در رقابت‌های هفته پایانی لیگ برترکشتی آزاد تست دوپینگ گرفته شد.

وی ادامه داد: ظرف چندماه آینده این روند درتمام مسابقات کشتی نیزاعمال خواهد شد، بازرسان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به صورت ملموس و مشهود درتمام رقابت‌های کشتی حضور خواهند داشت.

وی افزود: نتایج تست کشتی گیران را طی هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

طاهری ازاعلام اسامی کشتی گیرانی که تست دوپینگ داده‌اند امتناع کرد و افزود: بعد ازمشخص شدن نتیجه تست کشتی گیران اسامی آنها را به فدراسیون کشتی ارائه خواهیم داد.

وی درپایان خاطرنشان کرد:‌ فدراسیون کشتی دررابطه با مبارزه با پدیده شوم دوپینگ گام‌های بلندی را برداشته است.