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۲ دی ۱۳۸۶، ۹:۴۷

دکتر طاهری:

اسامی کشتی گیران دوپینگی را به فدراسیون اعلام می کنیم

اسامی کشتی گیران دوپینگی را به فدراسیون اعلام می کنیم

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ گفت: انجام تست از کشتی گیران در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد را نقطه مثبتی در کار خود قلمداد می‌کنیم و اسامی دوپینگی ها را به فدراسیون اعلام خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترطاهری سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تصریح کرد: ازتمام کشتی گیران مورد نظر در رقابت‌های هفته پایانی لیگ برترکشتی آزاد تست دوپینگ گرفته شد.

وی ادامه داد: ظرف چندماه آینده این روند درتمام مسابقات کشتی نیزاعمال خواهد شد، بازرسان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به صورت ملموس و مشهود درتمام رقابت‌های کشتی حضور خواهند داشت.

وی افزود: نتایج تست کشتی گیران را طی هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

طاهری ازاعلام اسامی کشتی گیرانی که تست دوپینگ داده‌اند امتناع کرد و افزود: بعد ازمشخص شدن نتیجه تست کشتی گیران اسامی آنها را به فدراسیون کشتی ارائه خواهیم داد.

وی درپایان خاطرنشان کرد:‌ فدراسیون کشتی دررابطه با مبارزه با پدیده شوم دوپینگ گام‌های بلندی را برداشته است.

کد مطلب 609363

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