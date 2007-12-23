اسامی کشتی گیران دوپینگی را به فدراسیون اعلام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترطاهری سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تصریح کرد: ازتمام کشتی گیران مورد نظر در رقابتهای هفته پایانی لیگ برترکشتی آزاد تست دوپینگ گرفته شد.
وی ادامه داد: ظرف چندماه آینده این روند درتمام مسابقات کشتی نیزاعمال خواهد شد، بازرسان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به صورت ملموس و مشهود درتمام رقابتهای کشتی حضور خواهند داشت.
وی افزود: نتایج تست کشتی گیران را طی هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
طاهری ازاعلام اسامی کشتی گیرانی که تست دوپینگ دادهاند امتناع کرد و افزود: بعد ازمشخص شدن نتیجه تست کشتی گیران اسامی آنها را به فدراسیون کشتی ارائه خواهیم داد.
وی درپایان خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی دررابطه با مبارزه با پدیده شوم دوپینگ گامهای بلندی را برداشته است.
نظر شما