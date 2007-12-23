اختلاف در اردوی شنا غیرطبیعی نیست / فصل تمرینات اسفندماه به پایان می رسد

بهزاد مهدی خبازیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: محمدعلیرضایی چندی قبل به دلایلی که بر ما پوشیده بود اردوی تیم را ترک کرد با این حال فکر می کنم این موضوع حل شدنی است. در این چند سال که به عنوان مربی تیم ملی فعایت کرده ام بارها اتفاق افتاده که شناگران دچار مشکلات فنی، انضباطی شده اند و بعضی مواقع آنگونه که باید در تمرینات حضور نیافته اند و این موضوع در تمامی رشته ها و اردوها وجود دارد و امری غیرطبیعی به حساب نمی آید.

وی افزود: در حال حاضر چگونگی مواجهه با این مشکل مهم است و فکر می کنم فدراسیون شنا این مسئله را حل می کند و علیرضایی به اردوی تیم ملی بازمی گردد. با این حال باید بر این موضوع تاکید کنم که مسائل داخلی تیم ها نباید به بیرون درز کند و بهتر است که در همان داخل حل شود.

سرمربی تیم ملی شنا در ادامه در خصوص روند آماده سازی شناگران کشورمان گفت: ما پس از پایان بازی های داخل سالن آسیا که در ماکائو برگزار شد تمرینات خود را بی وقفه انجام می دهیم و این تمرینات تا اسفندماه ادامه پیدا می کند. تا پایان سال چنانچه شرایط مساعد باشد، در یکی، دو تورنمنت شرکت می کنیم که به احتمال فراوان در بلاروس یا رومانی خواهد بود.

خبازیان درپایان افزود: شناگران آخراسفندماه به مدت یک هفته به تعطیلات می روند و فصل جدید تمرینات شنا از اوایل فروردین ماه آغاز می شود و تا رقابت های المپیک 2008 پکن ادامه پیدا می کند. ضمن اینکه تورنمنت های دیگری هم در سال جدید برگزار می شود که حکم ورودی المپیک را دارند و تلاش می کنیم در این رقابت ها به آنچه مد نظر داریم برسیم.