پایان آوار برداری انفجار منزل مسکونی در قوچان 

کمال علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش انفجار یک واحد مسکونی در خیابان شریف واقفی قوچان در ساعت ۱۶:۳۹ سه شنبه نیروهای عملیاتی این آتش نشانی به محل اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی قوچان با بیان اینکه عملیات با ۲۴ نیرو آتش نشانی و ۴ خودروی عملیاتی با همراهی یک تیم امدادی از هلال احمر انجام شد، تصریح کرد: این عملیات پس از ۵ ساعت و در ساعت ۲۱:۲۰ به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حین آوار برداری جسد یک خانم مسن توسط نیروها کشف شد، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.