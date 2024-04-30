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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۵۵

سرپرست سازمان آتش نشانی قوچان اعلام کرد؛

پایان آوار برداری انفجار منزل مسکونی در قوچان 

پایان آوار برداری انفجار منزل مسکونی در قوچان 

قوچان- سرپرست سازمان آتش نشانی قوچان گفت: در حادثه انفجار یک منزل مسکونی در قوچان پس از ۵ ساعت عملیات، آوار برداری و اطفای حریق به پایان رسید.

کمال علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش انفجار یک واحد مسکونی در خیابان شریف واقفی قوچان در ساعت ۱۶:۳۹ سه شنبه نیروهای عملیاتی این آتش نشانی به محل اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی قوچان با بیان اینکه عملیات با ۲۴ نیرو آتش نشانی و ۴ خودروی عملیاتی با همراهی یک تیم امدادی از هلال احمر انجام شد، تصریح کرد: این عملیات پس از ۵ ساعت و در ساعت ۲۱:۲۰ به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حین آوار برداری جسد یک خانم مسن توسط نیروها کشف شد، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6093660

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