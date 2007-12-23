مسابقات فوتبال جام حذفی ؛ این تیم های ترسو / وحشت از حذف محتاط شان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی روز جمعه دنبال شد و تیم های استقلال تهران، راه آهن، شاهین پارس جنوبی به تیم فولاد خوزستان حاضر در این مرحله پیوستند.

جدا از خوشحالی برای بروز و ظهور تیم هایی چون شاهین پارس جنوبی و صنایع اراک در جام حذفی و خلق شگفتی در حذف تیم های صباباتری و ابومسلم نکته ای قابل تامل در بازی های روز گذشته مشاهده شد که رسیدن چهار بازی به وقت های اضافه و مشخص شدن چهره پیروز 3 بازی در ضربات پنالتی بود.

این نشان می دهد تیم های ما برای صعود به مراحل بالاتر بیش از حد محتاط شده اند و ترس از حذف شدن آنها را به ارائه بازی های تدافعی و دلخوش کردن به شانس و اقبال وادار کرده است. تیم های لیگ برتری و دسته اولی فوتبال ما می خواهند هرطور شده صعود کنند حتی اگر به منزله ارائه یک بازی سرد و کسل کننده تمام شود. نگاهی به بازی ذوب آهن - استقلال در وقت های اضافه خود موید این مسئله است که تیم های ما حتی از زیر توپ زدن هم ابایی ندارند و حاضرند ضد فوتبال هم بازی کنند تا تیم شان پیروز شود. شنیدن فریادهای کریمی که تیمش را به زیر توپ زدن تشویق می کرد ما را به این واقعیت نزدیک می کند که در فوتبال نتیجه گرای ما که همه چیزش بسته به نتیجه است نباید به ارائه بازی جذاب آنهم در جام حذفی که جام شگفتی ها می خوانندش دلخوش بود.

واما جدول بازی های جام حذفی بعد از بازی های روز گذشته به شکل زیر درآمد. با پایان یافتن مرحله یک هشتم نهایی فولاد خوزستان، استقلال تهران، راه آهن، برق شیراز، شاهین پارس جنوبی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده اند و از جمع تیم های پاس همدان، پرسپولیس، مقاومت سپاسی، سپاهان، صنعت مهرگام، پگاه گیلان و صنایع AL اراک نیز سه تیم دیگربه این مرحله گام خواهند نهاد.

مرحله یک هشتم نهایی :

مسابقه شماره 1 : پاس همدان - پرسپولیس تهران

مسابقه شماره 2 : استقلال اهواز4 - فولاد خوزستان 4 ( درضربات پنالتی 4 بر3 فولاد خوزستان پیروز شد)

مسابقه شماره 3 : راه آهن تهران 2 - استیل آذین تهران2 ( در ضربات پنالتی راه آهن 3 برصفر پیروز شد)

مسابقه شماره 4 : ذوب آهن اصفهان یک - استقلال تهران یک ( در ضربات پنالتی استقلال 3بریک پیروز شد)

مسابقه شماره 5 : برق شیراز یک - پیکان تهران صفر

مسابقه شماره 6 : شاهین پارس بوشهر2 - صباباتری تهران 2 ( در ضربات پنالتی شاهین 4 بر3 پیروز شد)

مسابقه شماره 7 : مقاومت شهید سپاسی - برنده دیدار صنعت مهرکام پارس - سپاهان

مسابقه شماره 8 : پگاه گیلان - صنایع AL اراک

در مرحله یک چهارم نهایی نیز برنامه بازی های به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی :

مسابقه A : برنده مسابقه شماره 1 - فولاد خوزستان

مسابقه B : استقلال تهران - راه آهن تهران

مسابقه C : برق شیراز - شاهین پارس جنوبی (میزبان این بازی متعاقبا اعلام خواهد شد)

مسابقه D : برنده مسابقه شماره 7 - برنده مسابقه شماره 8