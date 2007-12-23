جورج و سانتینی انتخاب کمیته انتقالی هستند / سرمربی تیم ملی را من انتخاب می کنم

حشمت مهاجرانی با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : کمیته انتقالی طی ماه های گذشته مذاکرات خود را با مربیان مختلف خارجی پیگیری کرده که حاصل این مذاکرات به دو گزینه نهایی یعنی "آرتورجورج" و "ژاک سانتینی" منتهی شده و بنده تنها مامورهستم تا با جمع آوری اطلاعات کامل و سوابق کاری این دو مربی، بهترین انتخاب را برای تیم ملی انجام دهم.

مهاجرانی تصریح کرد : فوتبال ایران جزو قدرت های اول آسیاست که می تواند در سطح جهان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد و این جایگاه می طلبد تا مربیانی که از نظر فنی و سوابق کاری از صلاحیت های لازم برخوردارند برای تیم ملی انتخاب شوند و از این نظر دقت نظر و حساسیت های لازم صورت گیرد که البته با وجود تمامی محدودیت ها تصور می کنم چنین دقت نظری درخصوص دو گزینه فعلی انجام شده باشد.

وی درخصوص احتمال استفاده از سرمربی ایرانی درمقطع کنونی برای هدایت تیم ملی اظهار داشت : کمیته انتقالی روی مربیان ایرانی برای حضور در کادر فنی نظر دارد و با توجه به اینکه تیم ملی حضور درجام جهانی را هدف گرفته، از ابتدا تصمیم بر این بود تا از یک مربی کلاس جهانی برای هدایت تیم ملی استفاده شود که قطعا در این راه هرمربی خارجی نمی تواند برای تیم ملی مفید باشد.

رئیس کمیته تیم های ملی در خصوص نشست فردا یکشنبه کمیته انتقالی اظهار داشت : در این جلسه اطلاعاتی که پیرامون دو مربی خارجی تیم ملی جمع آوری کرده ام را ارائه خواهم داد تا پس از جمع بندی تمامی نظرات در این باره تصمیم گیری شود. ضمن اینکه پیشنهاداتم را در مورد کادر دستیاران ایرانی تیم ملی را ارائه خواهم کرد تا بهترین انتخاب ها برای کادرفنی تیم ملی انجام شود.

مهاجرانی همچنین اضافه کرد : دراین نشست برنامه هایم را برای پذیرش مسئولیت کمیته تیم های ملی ارائه خواهم کرد و تلاش می کنم با بهره گیری از تمامی نیروها و مربیان کارآمد و خوش سابقه درجهت پیشرفت همه جانبه فوتبال کشور گام برداریم .