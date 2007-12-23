سیاست ایران حمایت از اجماع ملی در انتخابات ریاست جمهوری لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در خصوص تحولات لبنان گفت : جمهوری اسلامی ایران باتوجه به بافت متنوع طوایف و گروههای مختلف سیاسی لبنان و ضرورت توافق ملی در این کشور، از ابتدای بحران جاری در این کشور حمایت خود را از اجماع ملی به عنوان تنها راه برون رفت از بحران سیاسی این کشور اعلام کرده است.

وزیر امور خارجه افزود : طی هفته‌های اخیر جو تفاهم ایجاد شده میان گروههای مختلف لبنانی برای انتخاب رییس جمهور جدید این کشور و حل و فصل اختلافات، نویدبخش پایان بحران سیاسی لبنان بود و گروههای لبنانی با در پیش گرفتن مکانیسم گفتگو برای حل اختلافات جزئی باقیمانده در این مسیر حرکت می‌کردند.

متکی تصریح کرد: متاسفانه دخالت مستقیم رییس جمهور آمریکا و دیکته کردن راه‌حلهای خارج از قانون، توهینی آشکار به رهبران فهیم سیاسی و ملت بزرگ لبنان بود. در حقیقت واشنگتن با درپی گرفتن رویه قیم مابانه، آشکارا وحدت و استقلال سیاسی این کشور را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد : واقعیت این است که ملت لبنان هیچگاه خاطره دخالت و حمایت مستقیم آمریکا از رژیم صهیونیستی در جریان تهاجم تابستان سال ‪۱۳۸۵‬ به لبنان را از یاد نبرده و رهبران فهیم لبنان همچنان بر ضرورت حفظ دستیابی به اجماع و توافق در تعیین سرنوشت سیاسی کشور پای می‌فشارند.

وزیر امورخارجه ایران تاکید کرد : ما اعتقاد داریم ملتی که با مقاومت حماسی خود در برابر رژیم صهیونیستی بزرگترین شکست تاریخ معاصر را برای صهیونیستهای اشغالگر رقم زده و سرفصل جدیدی در تاریخ خاورمیانه گشوده است، مستغنی از هرگونه دخالت دیگر کشورها در امور داخلی خود بوده و می تواند با درایت و احساس مسئولیت تاریخی، بر مشکلات و موانع موجود فائق آمده و بحران سیاسی جاری را پشت سر بگذارد.

متکی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد براهمیت وفاق ملی و همدلی همه طرفهای داخلی، حمایت مجدد خود را از اجماع ملی لبنانی و توافق میان گروهها و طیفهای مختلف سیاسی برای خروج از بحران جاری اعلام می‌نماید و معتقد است باتوجه به درایت و فهمی که ملت لبنان از مسائل دارند، دستیابی به توافق حتمی خواهد بود، البته شرط تحقق این هدف عدم مداخله آمریکا در امور داخلی لبنان است که اینک به عنوان مانع اصلی در برابر تفاهم گروههای لبنانی با یکدیگر عمل می‌کند.