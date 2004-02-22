جان كري از فرافكني هاي بوش انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي يو اس اي تودي امروز با انتشار اين خبر و با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آمريكا درسال جاري نوشت: جان كري نامزد دموكرات رياست جمهوري شب گذشته جرج بوش را متهم كرد كه بدون دليل اتهاماتي را به دوران سربازي وي در ويتنام نسبت داده است.

كري در نامه اي به بوش نوشت: همانطور كه به خوبي مي دانيد، ويتنام بخشي از تاريخ دردناك ملت آمريكاست و رييس جمهور كشور نبايد بار ديگر خاطرات ناگوار را به خاطر مردم آورد.

اين نامه درپي اظهارات يكي ازطرفدارا ن بوش كه گفته بود كري در32 سال گذشته و ازجمله در ويتنام همواره در پي بي اساس كردن برنامه ها و سيستم هاي دفاعي بوده است، به بوش ارسال شد.

كري اعلام كرد بوش همواره در زماني كه تصور مي كند به شكست نزديك شده است چنين اتهاماتي را به دفاع ملي آمريكا مربوط مي كند و سعي مي نمايد رقيب را از نظر مردم دورسازد. وي گفت بوش در سال 2000 نيز در زمان انتخابات چنين مسئله اي را بر ضد "جان مك كين" مطرح كرد.

لازم به ذكر است كه جان كري نه تنها نامزد برتر حزب دموكرات براي انتخابات 2004 است، بلكه تاكنون توانسته است درنظر سنجي هايي كه صورت گرفته، از بوش نيز آراء بيشتري به خود اختصاص دهد.

