آرش میراسماعیلی در بوندس لیگا آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی که با کسب مدال برنز در رقابتهای قهرمانی جهان در بزریل به طور مستقیم جواز حضور در المپیک2008 پکن را کسب کرده است با دو پیشنهاد از تیم های حاضر در لیگ جودوی باشگاه های آلمان "بوندس لیگا" مواجه شده است.

وی که سال گذشته با دیناموتفلیس در جام باشگاه های اروپا شرکت داشت برای فصل جدید به همراه یک تیم از آلمان در این مسابقات حضور پیدا می کند. میراسماعیلی هم اکنون در حال مذاکره با این دو تیم است و در صورت به توافق رسیدن بزودی راهی آلمان خواهد شد.

رقابتهای لیگ جودو باشگاه های آلمان نیمه دوم ژانویه (اواسط بهمن ماه) آغاز می شود.