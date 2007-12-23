اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون اتاق بازرگانی کشور در امور شهرستان ها شب گذشته در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه جایگاه اتاق بازرگانی در اندازه های دولت است، گفت: امروز باید به دنبال بیداری لازم و ساختار مدیریتی درست در اقتصاد کشور باشیم.

علی عبداللهیان افزود: تعامل استاندار و امام جمعه با اتاق بازرگانی، چینش نیروی انسانی و استفاده درست از منابع کشور باعث پیشرفت روند کاری اتاق های بازرگانی در استانها می شود .

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه مجلس جایگاه تصمیم سازی را برای اتاق های بازرگانی در نظر گرفته است، یادآور شد: با این کار روند خصوصی سازی افزایش پیدا می کند .

موسی قربانی اظهار داشت: در اصل 44 و در تدوین آیین نامه مربوط به خصوصی سازی دولت موظف است که از اتاق بازرگانی استفاده کند .

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز خاطر نشان کرد: دولت نهم توانسته است که در واگذاری به بخش خصوصی خوب عمل کند .

محسن احتشام بر کارآفرینی در کشور تاکید کرد و اذعان داشت: اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی آماده خدمتگذاری به مردم است.