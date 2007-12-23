رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشو بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ووشو اولین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی را با حضور بهترین های لیگ، نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور، نفرات برتر استانهای مختلف و اعضای پیشین تیم ملی ووشو برگزار می کند.

این رقابتها با حضور 8 سانشو کار در هر وزن طی روزهای 11 و 12 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد و در پایان هم در هر وزن 2 نفر به اردوی تیم ملی راه پیدا خواهند کردند.

فدراسیون ووشو در تلاش است تا یک مربی طراز اول چینی را برای هدایت تیم ملی سانشو به خدمت بگیرد و در صورت عدم توفیق در این کار بازهم نفرات سابق تیم ملی چون میرمیران یا جعفری از شانس بیشتری برای مربیگری تیم ملی برخوردار خواهندبود.

