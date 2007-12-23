مصوبات سفر رئیس جمهور در گیلان 52 درصد پیشرفت دارد

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: تکمیل کار این تعداد پروژه، تحول اساسی و همه جانبه در سطح استان گیلان ایجاد خواهد کرد.

وی عنوان کرد: از مجموع 222 مصوبه سفر رئیس جمهور به گیلان، 70 مصوبه کوتاه مدت، 130 مصوبه میان مدت و 22مصوبه بلند مدت است.

قهرمانی بیان داشت: از سفر رئیس جمهور در اسفندماه سال 85، تاکنون 70 درصد پروژه ها اجرایی و 55 پروژه به بهره برداری رسیده که این پروژه ها بیشتر تکمیلی و تجهیزی بوده است.

استاندار گیلان، تامین و انتقال آب به 36 شهر استان، اختصاص اعتبار قابل توجه برای طرح آبرسانی به هزار روستایی گیلان، اختصاص اعتبار برای طرح جمع آوری شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان، توسعه باغات و تامین انتقال آب مورد نیاز باغاتی همچون زیتون، فندق و گردو را از جمله مصوبات رئیس جمهور به گیلان عنوان کرد.

قهرمانی، اعطای تسهیلات بانکی برای توسعه و کشت دانه های روغنی و کشت راتون، تاسیس ایستگاه تحقیقات دانه های روغنی، توسعه صنایع بسته بندی و تکمیلی، برنامه ریزی برای خودکفایی برنج و ارتقای کمی و کیفی چای استان را از دیگر مصوبات بیست و پنجمین دوره سفر هیئت دولت به گیلان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 600 میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی برای توسعه صنایع تبدیلی در این استان اعطا شده است، افزود: کشاورزی بدون صنایع تبدیلی رشد نخواهد داشت و باید صنایع تبدیل متناسب با هر محصول در استان ایجاد شود.

نماینده عالی دولت در گیلان بیان داشت: حدود 43 سالن ورزشی در این سفر تصویب شده است که 23 پروژه اجرایی و بقیه بر اساس برنامه زمان بندی اجرایی خواهند شد.

قهرمانی یادآور شد: برای هر سالن ورزشی، 300 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: احداث مجتمع های فرهنگی و هنری در بیشتر شهرهای استان، پیش بینی اعتبار برای سدهای در دست ساخت استان همچون سد شفارود، سد پلرور و شهر بیجار، ساخت بیمارستان در همه شهرستانهای استان، تجهیز و توسعه دانشکده های استان، مسکن روستایی، پروژه راه آهن و آزاد راه، تشکیل تعاونی با مشارکت چایکاران، احداث کارخانجات کوچک چای و ساماندهی بحث چای از دیگر پروژه های عمده این سفر بوده است.

استاندارگیلان با بیان اینکه در بیست و پنجمین دوره سفرهیئت دولت به گیلان مردم 14 هزار نامه به رئیس جمهور نوشته اند، افزود: 700 نفر کارمند خبره ادارات استان در دو شفیت کاری به رسیدگی نامه های مردم مشغول هستند.

قهرمانی، دور دوم سفر رئیس جمهور را به مراتب تعیین کننده تر دانست و افزود: آمادگی بیشتری نسبت به نوع سفر در استان ایجاد شده و انتظارات کاملا مشخص و گروه های کارشناسی در صدد احصاء مشکلات، معضلات و تدوین برنامه در سطح استان هستند.