برنامه های هفته ولایت در خراسان جنوبی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مصطفی مرشدی صبح امروز در جمع خبرنگاران مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی ضمن تأکید بر برگزاری باشکوه هفته ولایت تصریح کرد: بزرگداشت اعیاد اسلامی یک ضرورت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به تفاوت های اعیاد اسلامی با سایر اعیاد خاطر نشان کرد: بزرگداشت اعیاد اسلامی احیاگر یاد خدا در دل انسان هاست.

وی عنوان کرد: تهیه و توزیع سبد فرهنگی شامل پارچه، بروشور، مسابقه الغدیر، کتابچه خطبه غدیر، پوستر و ... در مرکز استان و شهرستانهای خراسان جنوبی، برگزاری کارگاه آموزشی دبیران معارف، فرهنگیان و اقشار تأثیرگزار مناطق ویژه، برگزاری همایش فرهنگیان با حضور 300 نفر از مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه و دبیران دینی و پرورشی شهرستان بیرجند از جمله برنامه های هفته ولایت در خراسان جنوبی است.

به گفته وی، برپایی نشست صمیمانه مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش و اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، همایش فرهنگیان مناطق ویژه در اسدیه، اعزام سخنران ویژه به شهرستان های استان، سخنرانی در صبحگاه مدارس و برپایی جشن های ویژه دانش آموزی توسط روحانیون مستقر و طرح هجرت، برگزاری پرسمان هایی با موضوعات غدیر شناسی، برگزاری گفتمان های دینی در مدارس و خوابگاههای دانش آموزی از دیگر برنامه های هفته ولایت در استان است.

دبیر اجرایی ستاد هفته ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مسابقه بزرگ الغدیر در خراسان جنوبی خبر داد و یادآور شد: این مسابقه در سه رشته برداشت از تصاویر، یادداشت ها و برداشت آزاد در مقاطع سنی مختلف ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به صورت کشوری برگزار می شود.

وی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه روحانیون مستقر و طرح هجرت، کارگاه آموزشی مداحان با موضوع جریان شناسی فرهنگی، اعتقادی، کارگاه آموزشی امامان جماعت مدارس و مربیان پرورشی سطح استان و کارگاه آموزشی رابطین فرهنگی با موضوع مبانی جاذبه و موانع آن در سیره تربیت امام علی (ع) را از دیگر برنامه های ستاد بزرگداشت هفته ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد.

به گفته حجت الاسلام مرشدی، تجهیز پنج مسجد به رایانه و خدمات شبکه اینترنتی تبیان، کمک 360 میلیون ریالی به حوزه های علمیه خواهران و برادران استان و تجهیز کتابخانه های روستایی از جمله اقدامات فرهنگی پیش بینی شده در هفته غدیر است.

وی برپایی مراسم ویژه و سمبلیک در روستاهای تمام سادات از جمله سیوجان، تجلیل از روحانیون سادات نمونه با اولویت روحانیون مستقر و طرح هجرت، همایش سادات و اعزام سخنران به شهرستانها بابت سخنرانی مراسم شب عید غدیر را از جمله برنامه های روز و شام عید غدیر در استان برشمرد.

مرشدی تهیه و توزیع بروشور عقد اخوت در قالب وظایف، شرایط و آداب عقد اخوت، تاریخچه، فلسفه احکام، حقوق، حدود و شرایط صیغه عقد اخوت و کیفیت اجرای آن را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته ولایت دانست.

دبیر اجرایی ستاد هفته ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: برپایی دعای عرفه در روز نیایش، برگزاری دعای کمیل، مراسم ویژه شب عید قربان در مسجد امام حسین (ع)، برگزاری مراسم نماز عید قربان و دعای ندبه و برپایی ایستگاه صلواتی در روز عید قربان از جمله اقدامات انجام شده در شام و روز عید قربان بوده است.