ساخت کارخانه سیمان فاراب برای گیلان یک اولویت است

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: علاوه بر ساخت و سازهای بسیار زیاد عمرانی، مصرف سیمان به دلیل وضعیت آب و هوایی در گیلان نیز بسیار بالاست.

وی عنوان کرد: گرچه سال آینده کشور، صادر کننده سیمان خواهد بود، احداث کارخانه سیمان فاراب اولویت مهم استان است زیرا هزینه حمل و نقلی که برای سیمان وارداتی از استانهای دیگر پرداخت می شود، هزینه تمام شده پروژه ها را در استان گیلان بالا می برد.

وی ذخیره معدنی را اولین مولفه برای احداث کارخانه سیمان عنوان کرد و افزود: اکتشاف برای کارخانجات بزرگ سیمان در دو فاز عمومی و تفضیلی انجام می گیرد .

اصغریان یادآورشد : اکتشاف عمومی این پروژه با موفقیت انجام و به نتیجه رسیده است و هم اکنون در فاز ذخیره یابی و تعیین کمیت و کیفیت معدنی در عمق هستند.

وی عنوان کرد: معدن مهمترین آیتم در مورد احداث کارخانه سیمان است و زمانی که احداث معدن قطعی شد، سایت کارخانه باید در نزدیکترین مکان به معدن احداث شود زیرا برای ساخت یک کارخانه پنج هزار تنی سیمان در حدود هفت تا هشت هزار تن در روز باید مواد معدنی به کارخانه حمل شود و این امر موجب بالا رفتن هزینه تولید می شود.

اصغریان با بیان اینکه، مطالعات اولیه وجود ذخایر معدنی را تایید کرده است، اظهار داشت: صندوق ذخیره ارزی نیز باید اعتبار مورد نیاز این طرح را تائید کند زیرا تائید ذخایر معدنی و صندوق ذخیره ارزی دو عامل مهم اجرایی شدن کارخانه سیمان است.

سرپرست صنایع و معادن گیلان بیان داشت: بعد از قطعی شدن عملیات اکتشافی و صدور گواهی نامه کشف، مطالعات ارزیابی زیست محیطی انجام می گیرد.

اصغریان عنوان کرد: سرمایه گذاری اولیه که برای این طرح پیش بینی شده بین 160 تا 170 میلیارد تومان است و اشتغال زایی مستقیم آن حدود 500 تا 600 نفر است.

وی عنوان کرد : این پروژه توسط بخش خصوصی با تسهیلات صندوق ذخیره ارزی احداث خواهد شد از اینرو 60 میلیون یورو تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی برای این پروژه برآورد شده است.

سایت این کارخانه در حد فاصل روستایی پاکده - جیرنده احداث و معادن آن در حد فاصل روستایی بیورزین و سنگرود است.