تمرینات ملی پوشان تکواندو در فریزر / اعتراض نسبت به سالن تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابتهای المپیک 2008 پکن روز گذشته با چند غایب آغاز شد. این تمرین درسالن تمرین مجموعه ورزش آزادی برگزار شد. این سالن به حدی سرد و یخ زده بود که نارضایتی تمامی حاضرین در اردو را به همراه داشت به طوری که تمرینات مهماندوست نیز برای گرم کردن بدنها نتیجه نداد. اعضای تیم ملی از این تمرین به " تمرین در فریزر" تعبیر کردند.

به نظر می رسد فدراسیون تکواندو باید همان سالن خانه تکواندو را مهیای تمرین اعضای حاضر در اردوی تیم ملی کند چرا که سرمای سالن از یک طرف و آغاز تمرینات سایر تیم های رزمی و شلوغی سالن از سوی دیگرمانع از تمرکز در تمرین اعضای تیم ملی تکواندو خواهد بود.

غیبت خداداد و ساعی

دو تکواندوکار ملی پوش کشورمان که در رقابتهای ویتنام موفق به کسب سهمیه شدند در اولین تمرین غیبت داشتند. ساعی به دلیل فیزیوتراپی و خداداد به دلیل سرما خوردگی شدید از مهماندوست اجازه گرفتند تا دراولین تمرین شرکت نداشته باشند.

معتمد به اردوی تیم ملی دعوت شد

خبردیگرازاولین تمرین تیم ملی دعوت از محمد باقری معتمد است. گویا مهدی بی باک قرار است پای آسیب دیده خود را به تیغ جراحان بسپارد که این کار حداقل 6 ماه او را از تمرینات دور می کند. مربیان تیم ملی هم از محمد باقری معتمد که در لیگ مبارزات خوبی را به نمایش گذاشته دعوت کردند تا در اردوی تیم ملی شرکت کند.