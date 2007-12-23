تعداد دفاتر کاریابی استان مرکزی به 19 مرکز افزایش می یابد

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، اظهار داشت: از این تعداد، دو دفتر در اراک و بقیه در شهرهای دیگر استان فعالیت دارند که تناسب مناسبی است .

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه و طبق ماده 103 این قانون در صورتی که کارفرمایان، نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق مراکز کاریابی انتخاب کنند از پرداخت حق بیمه 20 درصدی سهم کارفرما معاف می شوند.