  1. استانها
  2. مرکزی
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

تعداد دفاتر کاریابی استان مرکزی به 19 مرکز افزایش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اشتغال سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی گفت: در حال حاضر 16 دفتر کاریابی در استان مرکزی فعالیت دارند و تا پایان سال، سه مرکز دیگر راه اندازی می شوند.

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، اظهار داشت: از این تعداد، دو دفتر در اراک و بقیه در شهرهای دیگر استان فعالیت دارند که تناسب مناسبی است.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه و طبق ماده 103 این قانون در صورتی که کارفرمایان، نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق مراکز کاریابی انتخاب کنند از پرداخت حق بیمه 20 درصدی سهم کارفرما معاف می شوند.

شیخی افزود: در صورتی که کارفرما پنج نیروی بیمه شده داشته باشد و نفر ششم خود را از بین مستمری بگیران بیمه بیکاری انتخاب کنند می تواند از تسهیلات در نظر گرفته شده بانک رفاه کارگران برخوردار شود.

کد مطلب 609381

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها