80 درصد از کاندیداهای اصولگرایان کردستان مشخص شده اند

رضا ولی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج گفت: با توجه به رایزنی های که در بین اعضای جبهه صورت گرفته تا کنون بیش از 80 درصد از کاندیداهای نهایی مورد وثوق جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان مشخص شده اند.

مسئول ستاد حامیان دولت اسلامی با اشاره به وحدت ایجاد شده در بین اصولگرایان استان افزود: خوشبختانه وحدتی که هم اکنون در بین جامعه اصولگرایان استان کردستان وجود دارد بسیار راضی کننده است و ما از همه دوستان اصولگرا انتظار داریم که این وحدت رویه را همچنان حفظ نمایند.

ولی بیگی ادامه داد: ستاد حامیان دولت اسلامی کردستان هم با تمامی تصمیماتی که از جانب جبهه متحد گرفته شود موافق و به هیج وجه از جریان جبهه خارج نخواهیم شد.

وی اظهار داشت: اگر در این هفته شرایط جوی مناسب باشد چند نفر از اعضای جبهه متحد اصولگرایان کشور به استان کردستان سفر خواهند کرد تا در مورد برنامه های آینده جبهه تصمیماتی گرفته شود.