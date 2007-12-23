دیدار رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی جودو

به گزارش خبرنگار مهر، قراخانلو و کفاشیان که درهفته های گذشته با حضور در اردوی آمادگی چند رشته ورزشی بازدید بعمل آوردندعصر دوشنبه با حضور در سالن شهید کبکانیان از نزدیک با مربیان و ملی پوشان جودو دیدار و گفتگو خواهند کرد. محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو نیز گزارشی از برنامه های تیم ملی و روند آماده سازی این تیم ارائیه خواهد داد.

تیم ملی جودو خود را برای حضور در رقابتهای بین المللی گرجستان آماده می کند.

