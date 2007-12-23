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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

دیدار رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی جودو

مسئولان کمیته ملی المپیک برای بررسی روند آمادگی تیم ملی جودو عصر دوشنبه در اردوی این حاضر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قراخانلو و کفاشیان که درهفته های گذشته با حضور در اردوی آمادگی چند رشته ورزشی بازدید بعمل آوردندعصر دوشنبه با حضور در سالن شهید کبکانیان از نزدیک با  مربیان و ملی پوشان جودو دیدار و گفتگو خواهند کرد. محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو نیز گزارشی از برنامه های تیم ملی و  روند آماده سازی این تیم ارائیه خواهد داد.
تیم ملی جودو خود را برای حضور در رقابتهای بین المللی گرجستان آماده می کند.

کد مطلب 609384

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