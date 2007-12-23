مهلت شرکت در جشنواره فیلم فجر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به تصویربرداری مجموعه "شهر پشت دریاها"، تدوین فیلم "شب زده" و گفتگو با سروش صحت. نگاهی به نمایش "تهران 86-1385"، گفتگو با کارگردان نمایش "وضعیت" و معرفی تئاترهای روی صحنه در صفحه تئاتر و مطلبی درباره بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر، حرف‌های رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و مشکلات در نخستین روز جشنواره موسیقی فجر در صفحه پایانی آمده است.

* سروش صحت در بخشی از گفتگوی خود آورده: "مجموعه‌های طنز شبانه به نوعی من را یاد زندگی می اندازند. یک روز خوب، یک روز بد و روز دیگر متوسط است. همین که طی این مدت مردم بیننده برنامه ما بودند و در برخی شب‌ها اعلام رضایت کرده و برخی مواقع آن را نپسندیده‌اند، نشان دهنده آن است که برنامه زنده است و بیننده دارد."

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به "ساعت شنی" در بوته نقد صاحبنظران، اخطار کارشناسان سیاسی و امنیتی آمریکا به هالیوود، اعتراض واتیکان به "قطب‌نمای طلایی" و چند خبر کوتاه. گفتگو با سعید نیکپور در صفحه رادیو و تلویزیون و تولید مجموعه مستند "بهشت گمشده" در پرس تی وی، یادداشتی بر تله فیلم "ایکی سلطان" و معرفی برنامه‌های امروز در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می کند.

* سعید نیکپور درباره حضور خود در عرصه بازیگری گفته: "آنقدر زود پایم به این وادی کشیده شد که الان نمی دانم زندگی ام از این مسئله جداست یا خیر. آشنایی با تاریخ و شخصیت‌های تاریخی از همان دوران دبیرستان برایم لذت بخش بود. من در تاریخ هم دنبال نمایش می‌گشتم و از این نظر بخش‌هایی از تاریخ را دوست داشتم و دنبال می کردم که بیشتر جنبه نمایشی داشت."

"همشهری" در صفحه تئاتر می پردازد به اعتراض گروههای متقاضی شرکت در بخش چشم‌انداز تئاتر ایران و یادداشتی از داود رشیدی عضو هیئت انتخاب این بخش. گفتگو با نیکلاس کیج بازیگر فیلم "گنجینه ملی: کتاب اسرار" و درباره فیلم جدید برادران کوئن در صفحه سینما، نگاهی به مجموعه "بیصدا فریاد کن" و مطلبی درباره بودجه تله‌فیلم‌ها در صفحه تلویزیون و آغاز فیلمبرداری "چهره به چهره" علی ژکان و اخبار کوتاه از رهنما، فولادوند و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

* در بخشی از نقد مجموعه "بیصدا فریاد کن" آمده: "آنچه در این مجموعه با اولین نگاه به چشم می آید، صرفنظر از استفاده از این مضمون تازه و به روز و ریتم خوب اتفاقات است. ریتمی هوشمندانه که اگر داستان مجموعه را دنبال کنید در همان یکی دو قسمت می‌فهمید این ضرباهنگ ربطی به گذشت زمان در ماجرای مجموعه یا تلاش فیلمساز برای دادن اطلاعات بیشتر به مخاطب ندارد، بلکه به تدوین کار بازمی‌گردد."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به گفتگو با ورنر هرتسوگ کارگردان آلمانی. نگارگری ایرانی در ساختمان آموزش و پرورش هلند، فیلم جدید ابراهیم فروزش در خارک، بسته شدن جدول اجراهای جشنواره تئاتر فجر، تمدید مهلت شرکت در جشنواره فیلم فجر تا 15 دی، درباره فیلم جدید جک نیکلسن و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به گزارشی از جشنواره موسیقی فجر، گزارشی از اکران فیلم هایی با موضوع افغانستان، گفتگو با نادر برهانی مرند کارگردان نمایش "مرغابی وحشی"، نگاهی به مجموعه ادبیات کلاسیک نشر هرمس و روزانه هایی از تئاتر، سینما و تجسمی.

* درباره فیلم‌های خارجی با موضوع افغانستان آمده: "اکران "جنگ چارلی ویلسن" این روزها در کنار فیلم سینمایی "بادبادک‌باز" سینماهای آمریکا را تبدیل به محلی برای جدال میان سیاست‌های دروغ آمریکا و واقعیت تاریخی افغانستان کرده است. پس از ماجرای یازده سپتامبر هر روز شاهد فیلم‌هایی هستیم که برای کشته‌شدگان بیگناه این حادثه مرثیه‌سرایی می‌کنند. این روزها سینماهای آمریکا میزبان فیلمی از مایک نیکولز هستند که بیش از هر چیز به ریشه‌های مصیبت یازده سپتامبر می‌پردازد."

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با سعید سهیلی کارگردان "چهارانگشتی" و چند نقد و نظر درباره این فیلم. گفتگوی جواد طوسی با رضا یزدانی و یغما گلرویی و مطلبی درباره جرج بادی گای در صفحه موسیقی و گزارش نخستین روز جشنواره موسیقی فجر و معرفی جک نیکلسن به عنوان چهره روز و شماره‌های جدید ماهنامه "فیلم" و "سینمای پویا" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

* سهیلی درباره فیلم جدیدش گفته: "در "چهارانگشتی" دنبال ساختار نو بودم و کمتر به مضمون تازه فکر می‌کردم. مخاطب سینمای ایران معمولاً از این نکته گلایه دارد که فیلم‌ها شبیه هم است، در حالی که قصه‌ها و مضامین متفاوت است. به نظرم این احساس به خاطر این است که فیلم‌ها شبیه هم ساخته می‌شوند. نوآوری در ساختار کمتر در سینمای ما اتفاق می‌افتد. من این ریسک را کردم که قصه بارها گفته شده را در شکلی تازه‌تر روایت کنم تا تماشاگر احساس کند با قصه تازه‌ای روبروست."

"حیات نو" در صفحات ویژه جشنواره موسیقی فجر می پردازد به گفتگو با فرهاد فخرالدینی، لیلی افشار، مسعود نجفی، بروس اسپرینگستن و برنامه‌های امروز جشنواره. بسته شدن جدول جشنواره تئاتر فجر، بزرگان موسیقی سنتی در نمایشگاه موسیقی تهران و اخبار کوتاهی از دی لوئیس، واشنگتن و ... در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به آغاز به کار بخش "تجلی اراده ملی" جشنواره فیلم فجر، افتتاح موزه چلیپا، برگزاری چهارمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی، حضور نسخه سینمایی "حضرت یوسف (ع)" در جشنواره فجر سال آینده، ساخت مجموعه انیمیشن "پهلوانان" و پایه‌گذاری چهره پردازی سه بعدی در ایران با مجموعه "مختارنامه".