سعید ابوطالب در گفتگو با مهر : رفتارهای غیرفرهنگی "فرهنگی" معرفی می شوند/ افزایش بودجه هم موثر نیست

سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به فهرست برآورد اعتباری که دولت برای بخشهای مختلف حوزه فرهنگ ارائه کرده، از همین حالا مشخص است که بودجه برخی قسمتها نه تنها بسیار کمتر از میزان لزوم درنظر گرفته شده، بلکه حتی نسبت به دو سال قبل هم کمتر شده است.

ابوطالب ادامه داد: متاسفانه نگاه دولت بیشتر بر توسعه ابزار و اقتصاد فرهنگ استوار است و دولتمردان به دنبال افزایش اعتبارات بخشهای اجرایی فرهنگ - و نه خود آن - هستند.

وی با تاکید بر اینکه در آستانه بودجه نویسی سال 87 برداشت مبلغ یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی مفهومی ندارد، گفت: این مبلغ می تواند در بودجه سال بعد لحاظ شود و به دلیل این مشکل قانونی حتی در صورتی که در مجلس هم رای بیاورد - که بعید است - شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.

ابوطالب نیاز فرهنگ را تنها افزایش اعتبارات ندانست و ادامه داد: نگاه فرهنگی در میان مدیران ارشد کشور وجود ندارد و آنها همیشه دغدغه سیاسی یا اقتصادی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه با شعار نمی توان مشکلات فرهنگی کشور را رفع کرد گفت: دغدغه فرهنگی باید به صورت گفتمان غالب درآید اما در طول سالهای بعد از جنگ همیشه مسائل اقتصادی و سیاسی بر همه برنامه های کلان، قوانین و حتی بودجه نویسی مسلط بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حتی مدیران بخش فرهنگ نیز از حوزه های سیاسی و اقتصادی به این عرصه وارد می شوند، تاکید کرد: فرهنگ از نبود استراتژی و برنامه ریزی کلان، میان مدت و درازمدت رنج می برد. با قاطعیت می گویم که دولت نهم برنامه ای برای بخش فرهنگ ندارد و مثل دولتهای گذشته تنها دچار عملگرایی است.

ابوطالب گفت: فرهنگ تعریف مشخصی دارد. جامعه ای که مردم آن به هنجارهای خود، باورمندتر هستند جامعه فرهنگی تری دارند اما متاسفانه نه تنها چنین چیزی در جامعه ما دیده نمی شود بلکه رفتارهای غیرفرهنگی مثل رفتارهای نیروی انتظامی و یا رفتارهای اقتصادی سازمان میراث فرهنگی به عنوان رفتارهای فرهنگی معرفی می شوند.