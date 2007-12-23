به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مصطفوی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از تاسیس مرکزی برای ترجمه متون فارسی حوزه های علوم انسانی و اسلامی در این سازمان و در آینده نزدیک خبر داد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" با اعلام این خبر، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای تاسیس مرکز ترجمه متون علوم انسانی اجرا می کنیم.

مصطفوی با اشاره به جلسه هفته گذشته این شورا افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً دستوری را از تصویب گذراند که بر اساس آن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی موظف شد تشکیلاتی را برای ترجمه آثار حوزه های علوم انسانی، اسلامی و متون زبان فارسی به زبانهای مختلف ایجاد کند.

وی اضافه کرد: البته از جمله وظایف ما ترجمه متون زبان فارسی به سایر زبانهاست و امروزه بسیاری از کتابهای زبان فارسی با کمک اساتید بزرگ در حال ترجمه اند. رویکرد ما هم به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، استفاده از توان سازمانهای غیر دولتی، شخصیتها و مراکزی است که بدون افتادن در بوروکراسی اداری می توانند ما را در این امر یاری دهند. در واقع ما می خواهیم از کمک اشخاص و موسسات حقیقی یا حقوقی خصوصی استفاده کنیم.



وی ابراز امیدواری کرد با شکل گیری این تشکیلات، جهشی قابل توجه در ترجمه متون فارسی به زبانهای مختلف روی دهد.